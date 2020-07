FASTag से कॉन्टैक्टलेस पार्किंग: अपने आप कट जाएगा शुल्क; दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरू में मिलेगी सर्विस

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरू जैसे प्रमुख शहरों में NETC फास्टैग (FASTag) के साथ 100 फीसदी संपर्क रहित (काॅन्टेक्टलैस) और इंटरऑपरेबल पार्किंग सॉल्युशंस का विस्तार करने जा रहा है. जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह सुविधा पहले से है. जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फास्टैग के जरिए पार्किंग शुल्क वसूलने की सुविधा के साथ सबसे पहले ICICI बैंक जुड़ा था.

अब बैंक NPCI के साथ मिलकर अन्य महानगरों में भी कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सुविधा देने के लिए तैयार है. जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एनईटीसी फास्टैग के साथ 100 फीसदी कॉन्टैक्टलेस और इंटरऑपरेबल पार्किंग सॉल्युशन की अनूठी सुविधा वर्तमान में फास्टैग जारी करने वाले 10 बैंकों द्वारा दी जा रही है. हालांकि एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क देने का परंपरागत तरीका भी लागू है. जो लोग डिजिटल मोड नहीं अपनाना चाहते हैं, वे काउंटर पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं. एनपीसीआई को उम्मीद है कि अगले कुछ सप्ताह में कॉन्टैक्टलेस पार्किंग सक्रिय करने के लिए एनईटीसी फास्टैग जारी करने वाले बाकी बैंक भी आगे आएंगे.

एनपीसीआई ने चेन्नई और बेंगलुरू में प्रमुख मॉल, हवाई अड्डों और अन्य निजी पार्किंग लॉट्स के साथ कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सॉल्युशन उपलब्ध कराने के लिए बातचीत शुरू कर दी है. पार्किंग प्रॉजेक्ट्स की अगुवाई करने के लिए प्रमुख बैंकों ने रुचि भी दिखाई है. ICICI बैंक में अनसिक्योर एसेट्स के हेड सुदीप्ता रॉय ने कहा, ‘आईसीआईसीआई बैंक हमेशा से वर्ल्ड क्लास ग्राहक अनुभव के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की पेशकश करने में सबसे आगे रहा है. फास्टैग संचालित पार्किंग प्रबंधन प्रणाली एक सुरक्षित, संपर्क रहित और परेशानी रहित प्रणाली है. यह आरएफआईडी तकनीक पर काम करती है.

एनपीसीआई की सीओओ प्रवीणा राय का कहना है, ‘हम निकट भविष्य में सभी पार्किंग स्थल पर इस समाधान को अपनाने जा रहे हैं. हम यात्रियों और आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो शहरों में इस अनूठे कॉन्टैक्टलेस पार्किंग प्रस्ताव को लेने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान इस नए नॉर्मल समय में 100 फीसदी संपर्क रहित भुगतान समाधान समय की मांग बन रहा है. एनपीसीआई का प्रयास देशभर के ग्राहकों को एनईटीसी फास्टैग के साथ एक सुरक्षित, परेशानी मुक्त और सही मायने में कॉन्टैक्टलेस वाहन पार्किंग अनुभव प्रदान करना है.’

एनईटीसी फास्टैग सॉल्युशन पार्किंग के लिए न के केवल पोस्ट पे सॉल्युशन के तौर पर काम करता है, बल्कि किसी भी पार्किंग प्लाजा में पार्किंग सिक्योर करने के लिए प्री-पेड मोड के साथ भी काम करता है. इस स्वचालित प्रणाली के लिए ग्राहक को एनईटीसी फास्टैग खरीदना होता है, जो प्रीपेड खाते से जुड़ा होता है. टैग में रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक होती है. टैग अकाउंट के एक्टिव होने के बाद फास्टैग को वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाना होता हे. इसकी मदद से ग्राहक बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के पार्किंग का उपयोग कर सकते हैं. इसके कारण एंट्री पर पार्किंग रसीद का इंतजार करने या बाहर निकलने पर नकद या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की जरूरत खत्म हो जाती है. पार्किंग शुल्क अपने आप कट जाता है. पार्किंग शुल्क के संबंध में ग्राहकों के लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं है, बस उन्हें एक बार फास्टैग खरीदना होगा.

पार्किंग एरिया में अलग से एनईटीसी लेन बनी होती है. जब कोई यूजर इस लेन के माध्यम से आता है, तो वहां मौजूद आरएफआईडी रीडर टाइमस्टैम्प के साथ गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगे टैग को कैप्चर करेगा और विवरण को स्थानीय डेटा बेस में स्टोर करेगा. पार्किंग से बाहर निकलते समय पार्किंग शुल्क अपने आप कट जाएगा. प्रत्येक लेनदेन के पूरा होने के बाद, यूजर को काटी की गई राशि के बारे में एसएमएस प्राप्त होगा.

