Paytm से बुक हो जाएगा LPG सिलिंडर, कोरोना संकट के बीच कंपनी ने शुरू की सर्विस

Corona Lockdown: पेटीएम (Paytm) ने देश में छाए कोरोना संकट के बीच एक बड़ा एलान किया है. लॉक डाउन में लोगों को घर बैठे घरेलू गैस सिलिंडर बुक कराने में दिक्कत न हो, इसलिए पेटीएम ने अब अपने ऐप पर यह सर्विस शुरू की है. यानी अब यूजर पेटीएम ऐप से एलपीजी सिलिंडर बुक कर सकेंगे. इसके लिए कंपनी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है.

इस साझेदारी की मदद से IOCL पेट्रोल पंपों पर Paytm के जरिए भुगतान किया जा सकेगा और इंडेन गैस सिलिंडर बुक कराया जा सकेगा. इंडेन, इंडियन ऑयल के स्वामित्व में आती है.

पेटीएम यूजर को इंडेन सिलिंडर ऑर्डर करने के लिए ऐप के ‘अदर सर्विसेज’ सेक्शन में जाकर ‘बुक अ सिलिंडर’ आइकन पर टैप करना होगा. पूरी प्रॉसेस में मामूली डिटेल्स भरने की जरूरत होगी और हर बार सिलिंडर बुकिंग पर डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूजर को केवल अपना कंज्यूमर नंबर या ​रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और गैस एजेंसी का नाम डालना होगा.

No need to step out of your house to book an LPG refill!

We have partnered with @IndianOilcl to enable digital payments at IOCL fuelling stations & its LPG cylinder delivery ecosystem in the country. ????????

Read more: https://t.co/YRFaL3GcCR pic.twitter.com/keGeGrGwcE

— Paytm (@Paytm) March 24, 2020