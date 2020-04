Coronavirus Latest News Updates: 24 घंटों में 693 नए कोरोना पॉजिटिव, अब तक तबलीगी जमात से 1445 मामले

ओडिशा के भुवनेश्वर में COVID19 अस्पताल का उद्घाटन सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल रहे.

Delhi: Inauguration ceremony of a 500-bed exclusive #COVID19 hospital in Odisha's Bhubaneswar was done via video-conferencing today. Besides Chief Minister Naveen Patnaik, Union Minister Dharmendra Pradhan also joined in the video conferencing. pic.twitter.com/J1Zr2KoPyr