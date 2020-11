Festive Special Trains: दो दिन के लिए रेलवे ने चलाई फेस्टिव स्पेशल ट्रेन, दिल्ली से यूपी-बिहार जाने वाले यात्री देख लें पूरी लिस्ट

Festive Special Trains: फेस्टिव सीजन में रेलयात्रियों की काफी भीड़ हो जाती है और उन्हें टिकट मुश्किल हो जाता है. ऐसे में रेलवे में समय-समय पर विशेष ट्रेनों का संचालन करता है. फेस्टिव सीजन में रेलवे ने अधिक से अधिक लोगों को यात्रा कराने के उद्देश्य से ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की थी. इससे पहले उत्तर रेलवे ने अन्य क्षेत्रीय रेलों के सहयोग से दिल्ली से पूर्व की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए 17, 18 और 19 नवंबर को विशेष ट्रेनों का परिचालन किया था. इसी कड़ी में रेलवे अब 21 और 22 नवंबर को स्पेशल ट्रेन चला रहा है, नीचे पूरी सूची दी जा रही है.

ट्रेन 02550- आनंद विहार से 06:45 पर छूटने वाली और कामाख्या तक जाने वाली ट्रेन अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, बक्सर, आरा, बेगूसराय, कटिहार, कोकराझार से होकर गुजरेगी.

ट्रेन 04428- आनंद विहार से 09:00 पर छूटने वाली और जोगवनी तक जाने वाली ट्रेन मुरादाबाद, बरेली,लखनऊ, वाराणसी, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, कटिहार और पूर्णिया से होकर गुजरेगी.

ट्रेन 04434- आनंद विहार से 11:00 पर छूटेगी और मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, बक्सर, आरा, पटना जंक्शन,बख्तियारपुर जंक्शन, मोकामा, समस्तीपुर जंक्शन, दरभंगा और मधुबनी से होते हुए जयनगर तक जाएगी.

ट्रेन 03258- आनंद विहार से 13:30 पर छूटेगी और मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, बक्सर और आरा से होते हुए दानापुर तक जाएगी. इस ट्रेन में सिर्फ द्वितीय श्रेणी के आरक्षित कोच होंगे.

ट्रेन 04424- आनंद विहार से 15:20 पर छूटेगी और अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, और खगड़िया होते हुए कटिहार तक जाएगी.

ट्रेन 04092- नई दिल्ली से 09:20 पर छूटेगी और मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी होते हुए जयनगर तक जाएगी.

ट्रेन 02398- नई दिल्ली से 12:10 पर छूटेगी और अलीगढ़, कानपुर, सेंट्रल, प्रयागराज, विंध्याचल, भभुआ रोड, सासाराम, रफीगंज और गुरारू होते हुए गया तक जाएगी.

ट्रेन 02582- यह ट्रेन बिहार नहीं जाएगी. नई दिल्ली से 22:35 पर चलकर यह ट्रेन गाजियाबाद, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज और ज्ञानपुर रोड से होते हुए मंडुआडीह (वाराणसी) तक जाएगी.

ट्रेन 04030- नई दिल्ली से 13:45 पर छूटकर यह गाड़ी गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, सीवान, छपरा और हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर तक जाएगी.

ट्रेन 04432- यह आनंद विहार टर्मिनल से 11:10 पर छूटेगी और हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, लखनऊ,, देवरिया, सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय और बख्तियारपुर के रास्ते से सहरसा तक जाएगी.

ट्रेन 04426- आनंद विहार से 16:25 पर छूटेगी और मुरादाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, श्रीकृ्ष्णानगर, जौनपुर सिटी, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, दिघवारा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतमढ़ी और बैरगनियां होते हुए रक्सौल तक जाएगी.

ट्रेन 04422- लखनऊ जाने वाली यह ट्रेन आनंद विहार से 16:25 पर छूटेगी और गाजियाबाद, मुरादाबाद और बरेली स्टेशन से होकर गुजरेगी.

ट्रेन 04410- नई दिल्ली से दोपहर 14:55 पर रवाना होकर यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए पटना तक जाएगी.

ट्रेन 04004- नई दिल्ली से 18:00 पर छूटेगी और गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, गौरीगंज, अमेठी, प्रतापगढ़, वाराणसी, बक्सर और आरा होते हुए पटना तक जाएगी.

ट्रेन 05516- दिल्ली जंक्शन से छपरा जाने वाली यह ट्रेन दिल्ली से 14:00 बजे छूटेगी और दिल्ली शाहदरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदोई, लखनऊ, फैजाबाद, शाहगंज, जौनपुर, डोभी, गाजीपुर और बलिया से होकर गुजरेगी.

ट्रेन 04412- यह ट्रेन दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली) से 23:00 पर छूटेगी. गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, बरौनी और खगड़िया होते हुए यह सहरसा तक जाएगी.

