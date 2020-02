उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा: 10 हुई मृतकों की संख्या; 56 पुलिसकर्मी और 130 नागरिक घायल

Delhi Violence: उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) समर्थक और विरोधी समूहों के बीच हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है. इसमें दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल रतन लाल भी शामिल हैं. दिल्ली के गुरू तेग बहादुर (GTB) अस्पताल में मेडिकल सुप्रिन्टेंडेंट डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि हिंसा के चलते अस्पताल में पिछले 24 घंटों में भर्ती होने वालों में से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 लोग घायल हैं.

मंगलवार को अस्पताल में डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत लाया घोषित किया. उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार को शुरू हुई यह हिंसा मंगलवार को भी जारी रही. दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर में सोमवार को CAA का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले समूहों के बीच संघर्ष हो गया था. प्रदर्शनकारियों ने कई घरों, दुकानों, वाहनों और एक पेट्रोल पंप में आग लगा दी और एक-दूसरे पर पथराव किया था.

दिल्ली पुलिस के PRO एमएस रंधावा ने बताया कि हिंसा में 56 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की मौत हो चुकी है और DCP शाहदरा के सिर में भी चोटें आई हैं. वहीं 130 आम नागरिक घायल हुए हैं. रंधावा ने कहा कि हिंसा के संबंध में 11 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार को जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, खुरेजी खास और भजनपुरा में हुई हिंसा में 48 पुलिस कर्मी ओर 98 नागरिक घायल हो गए थे. इस इलाके में आग बुझाने पहुंचे तीन दमकल कर्मी भी घायल हो गए थे.

मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली एक बार फिर हिंसा भड़की और आगजनी के बाद कई जगह से धुएं का गुबार उठता देखा गया. उत्तर पूर्व दिल्ली के चांदबाग इलाके में हिंसा के ताजे दौर के तहत मंगलवार शाम को दंगाइयों ने दुकानों में आग लगा दी और पथराव किया. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे लेकिन यह प्रयास व्यर्थ रहा. स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. दंगाइयों ने बेकरी की एक दुकान और फलों के कई ठेलों को फूंक दिया.

सड़कों पर भीड़ बिना किसी रोक-टोक के नजर आई. भीड़ में शामिल लोग पत्थर बरसा रहे थे, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे और स्थानीय लोगों को धमका रहे थे. हिंसा प्रभावित इलाकों में लाठी, पत्थरों और रॉड से लैस उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया. मौजपुर में दंगाइयों ने सड़क पर लोगों की पिटाई की और ई-रिक्शा व अन्य वाहनों पर भी अपना गुस्सा निकाला. कई पत्रकारों से भी धक्का-मुक्की की गई और उन्हें वापस जाने को कहा गया.

शहर के उत्तरपूर्वी इलाके में बढ़ते तनाव के बीच दंगाइयों ने गोकलपुरी में दो दमकल गाड़ियों में तोड़फोड़ की और मौजपुर में भड़काऊ नारेबाजी के दौरान एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया. सड़कों पर जगह-जगह पड़े ईंट-पत्थर और जले हुए टायर वहां हुई हिंसा की गवाही दे रहे थे, जिसने सोमवार को सांप्रदायिक रंग ले लिया और इस दौरान 48 पुलिसकर्मियों समेत करीब 150 लोग घायल हो गए.

राष्ट्रीय राजधानी में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक की एक बैठक बुलाई. इसमें शहर में शांति बहाली के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के हाथ मिलाने और सभी इलाकों में शांति समितियों को फिर से सक्रिय करने का भी संकल्प लिया गया.

इलाके में तनाव कायम होने के चलते स्कूल बंद हैं और डर के कारण लोग भी घरों से बाहर नहीं निकले. उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है, जिसके तहत चार या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर रोक है.

मौजपुर के एक स्थानीय निवासी ने कहा, ‘‘इलाके में पुलिस की मौजूदगी बमुश्किल नजर आ रही है. दंगाई घूम रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं और दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं. कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है. परिवारों को निकाले जाने की जरूरत है. हम अपने ही घरों में असुरक्षित हैं.’’ एक अन्य स्थानीय निवासी ने बताया कि यहां दंगों जैसी स्थिति उन्होंने 35 साल में पहली बार देखी है. इस इलाके में हमेशा शांति रही है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सभी से हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की और जिलों के मजिस्ट्रेटों को शांति मार्च आयोजित करने और सभी धर्म के लोगों के साथ बैठकें करने का निर्देश दिया. केजरीवाल ने इस संबंध में हिंसा प्रभावित इलाकों के सभी दलों के विधायकों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई. दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के पांच स्टेशनों को लगातार दूसरे दिन हिंसक प्रदर्शनों के चलते बंद रखा गया.

दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में लगभग एक हजार पुलिसकर्मियों की सशस्त्र बटालियन तैनात की जा रही है और अंतरराज्यीय सीमाओं पर करीब से नजर रखी जा रही है. कहा जा रहा है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने गत रविवार को जाफराबाद इलाके में मौजपुर चौक पर सीएए समर्थकों का नेतृत्व किया था, जिसके बाद यहां सीएए समर्थक और विरोधी समूहों में हिंसा भड़की. मिश्रा ने हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था.

वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. याचिका को त्वरित सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया.

