Noida International Airport: पीएम मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, कहा- बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जानें क्या होगी खासियत

Noida International Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की आधारशिला रखी. यह एशिया के सबसे बड़े हवाईअड्डों में से एक होगा. इस नए एयरपोर्ट के साथ ही उत्तर प्रदेश भारत में पांच अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा. जेवर एयरपोर्ट दिल्ली NCR में दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा होगा. इस एयरपोर्ट के सितंबर 2024 तक चालू होने की उम्मीद है. इसमें हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की प्रारंभिक क्षमता है. 1,330 एकड़ भूमि में फैले इस हवाईअड्डे का विकास ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG द्वारा किया जाएगा. बुधवार को सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा एशिया के सबसे बड़े हवाईअड्डों में से एक बन जाएगा.

इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ” जेवर एयरपोर्ट से उत्तरप्रदेश की तस्वीर बदलेगी. यह एक लॉजिस्टिक गेटवे होगा. जब एयर कनेक्टिविटी में सुधार होता है, तो पर्यटन फलता-फूलता है. चाहे माता वैष्णो देवी हो या केदारनाथ, हेलीकॉप्टर की सवारी सेवा शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई. यह हवाई अड्डा पश्चिम यूपी में तीर्थ यात्रा के लिए आने वालों के लिए अहम साबित होगा.” प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, “हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपना हित पहले रखा है. वे केवल अपने और अपने परिवार के विकास के बारे में सोचते हैं. हम पहले राष्ट्र की भावना का पालन करते हैं.”

