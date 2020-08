Indian Railways: क्या वाकई 30 सितंबर तक कैंसिल हो गईं ट्रेन? जानें रेल मंत्रालय का जवाब

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी रेगुलर ट्रेनों के 30 सितंबर तक कैंसिल होने की​ रिपोर्ट गलत है. रेल मंत्रालय की ओर से कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया है. मंत्रालय ने कहा कि स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा. रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया के कुछ सेक्शंस में ऐसी रिपोर्ट हैं कि रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेनों को 30 सितंबर तक रद्द कर दिया है. ये रिपोर्ट सही नहीं हैं.

30 सितंबर तक रेगुलर ट्रेन रद्द होने की खबरें पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेंशन मैनेजर (सीपीटीएम) के नाम से जारी तथाकथित मेल के सामने आने के बाद आनी शुरू हुईं. इस मेल में कहा गया कि देश में सभी रेलगाड़ियां अगले 30 सितंबर तक बंद रहेंगी, जिनमें मेल और एक्सप्रेस, पैसेंजर गाड़ी व EMU-DMU शामिल हैं.

Some section of media is reporting that Railways has cancelled all regular trains till 30th September. This is not correct. No new circular has been issued by Ministry of Railways.

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में 22 मार्च से पैसेंजर ट्रेनों और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बंद है. हालांकि देश में अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं. उसके बाद 12 मई से राजधानी के मार्ग पर कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं और फिर 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें शुरू की गई थीं. 25 जून को रेलवे बोर्ड ने सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनों को 12 अगस्त तक के लिए रद्द किया था.

