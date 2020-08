भगोड़े बाबा नित्यानंद ने लॉन्च किया अपना रिजर्व बैंक, करेंसी भी जारी की

भगोड़े बाबा नित्यानंद ने शनिवार को अपना केंद्रीय बैंक और उसकी करेंसी को लॉन्च किया है. इस बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा है, जो बाबा के अपने घोषित देश कैलासा में होगा. वहीं, भारत सरकार की एजेंसियां बाबा की तलाश कर रही हैं. इससे पहले ऑनलाइन आई एक वीडियो में रेप के दोषी बाबा नित्यानंद ने एलान किया था कि वह आधिकारिक तौर पर 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा की करेंसी को लॉन्च करेगा.

नित्यानंद ने बताया था कि एक देश के साथ इसे लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं. नित्यानंद ने अपनी वायरल वीडियो में कहा कि उनके केंद्रीय बैंक का सभी कामकाज वैध है और उनके रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा की आर्थिक नीति को तैयार कर लिया गया है.

नित्यानंद ने वीडियो में कहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीति, जो 300 पेज का दस्तावेज है, वह पूरी तरह डिजाइन और करेंसी, आर्थिक रणनीति के साथ तैयार है और वे कैसे आंतरिक मुद्रा का इस्तेमाल और बाहरी वर्ल्ड करेंसी एक्सचेंज करेंगे, सब कुछ वैध रूप से होगा. उन्होंने कहा कि जो देश उनके रिजर्व बैंक की मेजबानी कर रहा है, उसके साथ MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सब कुछ कानूनी तौर पर होगा.

बता दें कि रेप के दोषी और बाबा नित्यानंद की वीडियो पिछले साल वायरल हुई थी जब उन्होंने अपने देश कैलासा की स्थापना का एलान किया था. हाालंकि, इसकी लेकेशन को लेकर अभी भी संदेह है, लेकिन कैलासा की वेबसाइट का कहना है कि यह राष्ट्र बिना किसी बॉर्डर के दुनिया भर में आए बेदखल हो चुके हिंदुओं का होगा जिन्होंने अपने देश में प्रमाणिक तौर पर हिंदु धर्म का पालन करने का अधिकार खो दिया है.

