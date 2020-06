निसर्ग: महाराष्ट्र में लैंडफॉल शुरू, अगले 3 घंटे तक रहेगा जारी; बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर आवाजाही बंद

Nisarga Cyclone: निसर्ग तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है. निसर्ग चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में लैंडफॉल शुरू हो गया है. यह अगले 3 घंटे तक जारी रहेगा. इस साइक्लोन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने कहा था कि चक्रवात निसर्ग महाराष्ट्र तट के हरिहरेश्वर और दमन के बीच अलीबाग के पास से दोपहर 1 से 4 बजे के बीच टकराएगा. इस दौरान मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में 100-120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

IMD ने कहा है कि निसर्ग अगले 6 घंटों में कमजोर पड़ जाएगा और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाएगा. महाराष्ट्र में इस चक्रवात को देखते हुए नुकसान पहुंचने वाली जगहों से हजारों लोगों को निकाला गया है, ट्रेन रिशिड्यूल की गई हैं, फ्लाइट कैंसिल की गई हैं और मछुवारों को समंदर से दूर रहने को कहा गया है. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 7 बजे तक कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी और न ही लैंड करेगी.

कोविड19 मामलों की उच्च संख्या की वजह से पहले ही संकटग्रस्त मुंबई में 129 साल के बाद कोई चक्रवात आ रहा है. IMD मुंबई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटियरोलॉजी केएस होसालिकर का कहना है कि निसर्ग अलीबाग के दक्षिणी क्षेत्र के पास से भयंकर चक्रवाती तूफान के तौर पर गुजर सकता है. महाराष्ट्र के तटीय जिलों में ज्यादा से बेहद ज्यादा बारिश होगी. तूफान का असर उत्तरी महाराष्ट्र, पुणे और अहमदनगर में भी पड़ेगा. साइक्लोन की वजह से कच्चे घर, पेड़, खंभे उखड़ सकते हैं.

आईएमडी ने रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था लेकिन चक्रवात की तीव्रता को आंकते हुए सोमवार को इसे रेड अलर्ट में अपग्रेड कर दिया गया. दो हफ्ते में ही देश में दूसरा चक्रवात भारतीय तटों की ओर बढ़ रहा है. इससे पहले, इससे पहले बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान में पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी. अम्फान ने ओडिशा में भी नुकसान पहुंचाया था.

IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि निसर्ग तूफान आज दोपहर में तट को पार करेगा. तब इसकी गति 100-120 प्रति घंटा रहने की उम्मीद है खासतौर पर मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में. दक्षिण कोंकण में भारी वर्षा अभी रिकॉर्ड की गई है. कोंकण में भारी बारिश जारी रह सकती है. आधी रात के बाद तूफान कमजोर होगा. आईएमडी के अनुसार, पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किमी/घंटे की गति के साथ उत्तरी महाराष्ट्र तट पर आ रहा है. यह अलीबाग से 155 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और मुंबई से 200 किमी दक्षिण-पश्चिम में है.

महापात्रा ने बताया कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर में हवाओं की रफ्तार 80 से 90 किमी प्रति घंटे रहने की उम्मीद है. गुजरात के नवसारी और वलसाड में हवा की रफ्तार करीब 60-80 किमी प्रति घंटे रहने की उम्मीद है.

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) का कहना है कि महाराष्ट्र में NDRF की 21 टीमों की तैनाती की गई है. 22 टीमें गुजरात में तैनात हैं. महाराष्ट्र में साइक्लोन से नुकसान पहुंच सकने वाली जगहों से लगभग 1 लाख लोगों को निकाल लिया गया है.

