लंदन की तरह मुंबई में 27 जनवरी से नाइट लाइफ; 24 घंटे खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्स

Nightlife In Mumbai: मुंबई में 27 जनवरी से आप दिन के 24 घंटे शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या रेस्टारेंट में खाने का लुत्फ उठा सकते हैं. असल में 27 जनवरी से मुंबई में नाइट लाइफ शुरू हो रही है. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘मुंबई में मॉल, सिनेमाघर और दुकानों को 24 घंटे’ खोलने की नीति को मंजूरी दी. इसके तहत मुंबई के कुछ एरिया में हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, दुकानें और मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे. राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है.

लंदन की करीब 500 करोड़ पाउंड की रात की अर्थव्यवस्था को रेखांकित करते हुए पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि सरकार के इस फैसले से राजस्व और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी. इस समय मुंबई के सेवा क्षेत्र में 5 लाख लोग काम कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह साफ किया है कि मॉल और खाने-पीने की दुकानों को रात को खोलना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है. यह दुकान या रेस्टोरेंट के मालिक की मर्जी पर है. ठाकरे ने कहा कि जो लोग मानते हैं कि पूरी रात प्रतिष्ठानों को खोले रखने से बेहतर कारोबार होगा, वे ही इसपर अमल करेंगे.

राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक पहले चरण में दुकानों, रेस्तरां, गैर आवासीय इलाकों में स्थित मॉल तथा मिल परिसरों के थियेटर को पूरी रात खोलने की अनुमति होगी. शिवसेना नेता ने कहा कि बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और एनसीपीए के नजदीक नरीमन प्वाइंट की सड़क पर सचल खाने की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी और खाद्य निरीक्षक उनपर नजर रखेंगे. अगर ठोस कचरा प्रबंधन, आवाज की सीमा और कानून व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन हुआ तो, उन पर आजीवन प्रतिबंध का प्रावधान है.

उन्होंने कहा कि पुलिस पर यह दबाव नहीं होगा कि वे देर रात 1:30 बजे यह सुनिश्चित करें कि दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हैं. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने कहा कि इसके बजाय अब वे कानून व्यवस्था कायम रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि यह फैसला लेते वक्त आबकारी नियमों को नहीं छुआ गया है और पब और बार पूर्व की तरह रात 1:30 बजे ही बंद होंगे.

