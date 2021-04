Delhi Night Curfew: दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का एलान, नहीं लगेगा लॉकडाउन

कोरोना महामारी के बढ़ते फैसले के चलते दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाईट कर्फ्यू लगाने का एलान किया गया है. (Representative Image)

Delhi Night Curfew: देश भर में कोरोना महामारी का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. इसे लेकर राजधानी दिल्ली में भी डर बना हुआ है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने आज 6 अप्रैल को राज्य में नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इस फैसले के तहत अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और यह स्थिति 30 अप्रैल तक बनी रहेगी यानी कि पूरे अप्रैल आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा.

ये रहेंगे चालू और इन पर सख्ती

दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक बस, मेट्रो, टैक्सीज और अन्य प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सिर्फ उन्हीं को नाईट कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की मंजूरी मिलेगी जिन्हें इससे छूट मिली हुई है.

जो विभाग जरूरी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उन्हें नाईट कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की मंजूरी मिलेगी.

एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. ई-पास की जरूरत नहीं होगी.

एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. ई-पास की जरूरत नहीं होगी. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जा रहे या वहां से आ रहे यात्रियों को आवाजाही की मंजूरी होगी लेकिन उन्हें अपना वैध टिकट दिखाना होगा,

एक दिन पहले आए कोरोना के 3548 नए मामले

दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. एक दिन पहले सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के 3548 नए मामले सामने आए थे. इसके अलावा कोरोना के चलते सोमवार को 15 लोगों की मौत हो गई और अब तक इस वायरस से राज्य में 11,096 लोगों की मौत हो चुकी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 5.54 फीसदी हो गया है.

दिल्ली में लॉकडाउन की संभावना नहीं

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही थी. हालांकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा कि फिलहाल राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर कोई विचार नहीं हो रहा है लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी तो बातचीत के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा. उससे कुछ दिन पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को थामने के लिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है.