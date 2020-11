1 नवंबर: LPG सिलेंडर की होम डिलिवरी समेत देश में हुए ये 6 बदलाव, आपकी जेब पर होगा असर

हर माह की पहली तारीख से देश में आमतौर पर कुछ न कुछ नए नियम या बदलाव लागू होते हैं. 1 नवंबर के मामले में भी ऐसा हो रहा है. आज 1 नवंबर से देश के हर खासो आम के लिए कुछ नए नियम/बदलाव लागू हो रहे हैं. इनसे आपकी जेब से लेकर किचन तक प्रभावित होने वाला है. आइए जानते हैं इनके बारे में…

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 नवंबर से करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट व अन्य अकाउंट्स के लिए कैश जमा व निकासी से जुड़े सर्विस चार्ज में बदलाव किया है. इसके अलावा चेकबुक संबंधी नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिनके चलते बैंक के करंट अकाउंट के लिए 20 चेक वाली चेकबुक, अकाउंट खुलवाने के वक्त दी जाएगी. इसके बाद दूसरी चेकबुक के लिए चार्ज 5 रुपये प्रति चेक रहेगा. कैश ​क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट अकाउंट के मामले में 5 रुपये प्रति चेक का चेकबुक चार्ज अकाउंट खुलवाने के वक्त पहली चेकबुक जारी होने से लगाया जाएगा. बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सर्विस चार्ज नियमों के बारे में डिटेल में पढ़ें…Bank of Baroda में 1 नवंबर से बदल रहे हैं सर्विस चार्ज और चेकबुक के नियम, ट्रांजेक्शन से पहले जान लें डिटेल

बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो रेट से जुड़ी ऋण ब्याज दर (RLLR) को 7 फीसदी से घटाकर 6.85 फीसदी कर दिया है. बैंक की नई दरें 1 नवंबर 2020 से लागू होंगी. इससे होम लोन, मॉर्गेज लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन आदि के ग्राहकों को लाभ होगा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने भी 30 लाख रुपये से ज्यादा के होम लोन के लिए ब्याज दरों में 10 बेसिस प्वॉइंट्स की कटौती की है. बैंक का कहना है कि महिला कर्जधारकों को ऐसे लोन के लिए ब्याज दर में इस कटौती के ऊपर 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी. UBI के नए रेट भी 1 नवंबर से लागू हो गए हैं. दोनों बैंकों के ​नए लोन रेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ें…Bank of Baroda और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना हुआ सस्ता

1 नवंबर से देशभर में एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के मामले में एक नया नियम लागू हो रहा है. अब ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी पाने के लिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) बताना पड़ा करेगा. उसके बाद ही उन्हें सिलेंडर मिलेगा. दरअसल, पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए 1 नवंबर से डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. DAC सिस्टम के तहत, जब ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करेगा तो बुकिंग सफलतापूर्वक हो जाने पर ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी करने आए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को ग्राहक को वह ओटीपी बताना होगा. इस ओटीपी के बिना सिलेंडर की डिलीवरी पूरी नहीं होगी. गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए DAC प्रक्रिया पहले 100 स्मार्ट शहरों में लागू होगी.

1 नवंबर से चंडीगढ़ से नई दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है. हालांकि बुधवार को ट्रेन का संचालन नहीं होगा. नई दिल्ली-चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर सेामवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुबह 9.40 पर चलेगी. यह दोपहर 12.40 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. इसी तरह चंडीगढ़-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस भी इन्हीं दिन दोपहर 2.35 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चला करेगी और शाम 5.30 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.

केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर दिया है. इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. सब्जियों का MSP, उत्पादन लागत से 20 फीसदी अधिक होगा. योजना 1 नवंबर से लागू हो रही है.

राजधानी दिल्ली में गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) और कलर कोडेड स्टीकर्स की ऑनलाइन बुकिंग 1 नवंबर से फिर शुरू हो रही है. ट्रान्सपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन HSRP बुक करने वाले हर गाड़ी मालिक को एक रसीद मिलेगी ताकि भविष्य में कभी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से जांच चले तो HSRP बु​क करा चुके लोग इसके आने में देरी के चलते दंड के पात्र न हों. HSRP की होम डिलीवरी दिल्ली के कुछ इलाकों में ट्रायल बेसिस पर शुरू की जाएगी.

