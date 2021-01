1 फरवरी से लागू हो रहे हैं ये 5 बदलाव, आने-जाने से लेकर कैश निकालने तक की सुविधाओं पर होगा असर

New Rules from 1st February: देश में हर माह की पहली तारीख से कुछ नए नियम या बदलाव लागू होते हैं. 1 फरवरी 2021 से भी कुछ नए बदलाव अमल में आ रहे हैं. इनसे नागरिकों के आने जाने से लेकर कैश ट्रांजेक्शन तक प्रभावित होने वाला है. ये बदलाव नई कोविड गाइडलाइंस लागू होने, ट्रेन में सफर, कैश निकासी आदि से जुड़े हैं. आइए डालते हैं इन पर एक नजर….

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी है. वहीं स्‍वीमिंग पूल को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी गई है. ये नए दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होंगे. सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम को हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ आयोजित किए जाने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है. अब बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी.

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन्स की सेवाएं सभी आम लोगों के लिए 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगी. महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों के लिए सबअर्बन ट्रेन सर्विसेज को फिर से शुरू किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है. हालांकि यात्री निर्धारित टाइम स्लॉट में ही यात्रा कर सकेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को पत्र लिखकर जो निर्देश दिए हैं, उसके मुताबिक आम लोगों के लिए पहली लोकल शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजे तक और फिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से अंतिम लोकल सेवा चलने तक ही सफर की मंजूरी होगी. सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम चार बजे से रात नौ बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ही लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति रहेगी. इस बारे में डिटेल में पढ़ें..

रेलयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग सेवा दोबारा शुरू करने का फैसला किया है. यह सेवा 1 फरवरी से शुरू होगी. हालांकि अभी चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर ही ई-कैटरिंग सेवा शुरू होगी. पिछले साल मार्च में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने ई-कैटरिंग की सेवा को पूरी तरह बंद कर दिया था.

1 फरवरी 2021 से PNB ग्राहक नॉन-EMV ATM से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे. यह प्रतिबंध वित्तीय व गैर-वित्तीय (Non-Financial) दोनों तरह के ट्रांजेक्शन पर लागू होगा. यानी पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक नॉन-EMV ATM में जाकर न ही कैश निकाल सकेंगे और न ही बैलेंस चेक जैसे गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन कर सकेंगे. इस बारे में और पढ़ें…

