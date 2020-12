New Parliament Building: डिजाइन, खर्च, टाइमिंग से कैपेसिटी तक, नए संसद भवन के बारे में जानें सबकुछ

Earthquake Resistance Parliament House: भारत ने नए संसद भवन की पहली झलक सामने आ चुकी है. भारत में जहां 2022 में अपने स्वतंत्रा दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, नया संसद भवन तैयार कर लिए जाने का लक्ष्य है. यह संसद भवन पहले से बिल्कुल अलग होगा और इसे नई तकनीक के आधार पर बनाई जाएगी. यह बिल्डिंग पूरी तरह से भूकंपरोधी होगी और इसमें सारा काम पेपरलेस होगा. तरह तरह की सुविधाओं वाले इस संसद भवन पर आने वाला कुल खर्च 971 करोड़ रुपये होगा. 10 दिसंबर को पीएम मोदी इस नए भवन के निर्माण के लिए भूमिपूजन करेंगे. जानते हें इस बिल्डिंग की खासियत…..

भूकंपरोधी: नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंपरोधी होगा और इसमें लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी पर काम होगा.

प्रोजेक्ट और डिजाइन: नए संसद भवन के लिए यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने तैयार किया है. HCP डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस नए भवन का डिजाइन तैयार किया है.

टाइमिंग: नए संसद भवन का भूमिपूजन 10 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे. इसके बाद जल्द इस पर काम शुरू होगा. 2022 में अगस्त के पहले यह प्रोजेकट पूरा करने का लक्ष्य है.

स्पेस: नया संसद भवन कुल 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है. यह इमारत 4 मंजिला होगी.

खर्च: नए संसद भवन को बनाने में कुल 971 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

एंट्रेंस: नए संसद भवन में जाने के 6 रास्ते होंगे. एक एंट्रेंस पीएम और प्रेसिडेंट के लिए होगा. एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्य सभा के चेयरपरसन, सांसदों के प्रवेश के निलए 1 एंट्रेंस और 2 पब्लिक एंट्रेंस होगा.

120 आफिस: इसमें कुल 120 आफिस होंगे. जिसमें कमिटी रूम, मिनिस्ट्री आफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के आफिस, लोक सभा सेक्रेट्रिएट, राज्य सभा सेक्रेट्रिएट, पीएम आफिस आदि होंगे. इसमें सेंट्रल हाल नहीं होगा.

लोकसभा चैंबर: यह 3015 वर्ग मीटर एरिया में बना होगा. इसमें 543 सीट की जगह 888 सीट होगी. ज्वॉइंट सेयान के दौरान लोकसभा चैंबर में 1224 सांसद एकसाथ बैठ सकेंगे.

राज्य सभा: यह कुल 3,220 वर्ग मीटर एरिया में बनेगा. इसमें 245 की जगह 384 सीट होगी.

पेपरलेस आफिस: नए भवन के आफिसों में पेपरलेस काम किया जाएगा. इसमें सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लॉन्ज, डाइनिंग एरिया भी होगा. इसमें पार्किंग भी आधुनिक तकनीकी वाला होगा.

कॉस्टीट्यूशन हॉल: नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉस्टीट्यूशन हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी. यह नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है और इसे वर्तमान संसद भवन के नजदीक बनाया जाएगा.

ट्रांसलेशन सिस्टम: भवन में फर्नीचर्स पर स्मार्ट डिस्प्ले होगा. वोटिंग में आसानी के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम होगा. नए संसद भवन में ट्रांसलेशन सिस्टम खास आकर्षण होगा, जिससे हर भाषा की स्पीच को हर सांसद समझ सके.

200 से ज्यादा आर्टिस्ट: नए भवन के निर्माण में 2000 लोग सीधे तौर पर शामिल होंगे और 9000 लोगों की परोक्ष भागीदारी होगी. इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से 200 से ज्यादा आर्टिस्ट भी भवन के निर्माण में भागीदारी करेंगे.

(इनपुट द इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज एजेंसी पीटीआई और एएनआई से भी)

