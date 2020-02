जल्द आ रहा है 1 रु का नया नोट, ऐसा होगा डिजाइन और रंग

देश में जल्द ही 1 रुपये का नया नोट चलन में आने वाला है. केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी प्रिंटिंग के नियमों को लेकर 7 फरवरी को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन में एक रुपये के नए नोट के बारे में कई डिटेल्स दी गई हैं. इनमें रंग, डिजाइन, स्टैंडर्ड वेट, डायमेंशन आदि शामिल हैं. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 रुपये के नए नोट भारत सरकार की अथॉरिटी के तहत आने वाले प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे.

1 रुपये का नया नोट 9.7 cm लंबा और 6.3 सेमी चौड़ा होगा. इसका कागज 100 फीसदी रैग (कॉटन) कंटेंट का बना होगा. नोट 110 माइक्रोन्स मोटा होगा और इसका वजन 90 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होगा. इसके विंडो में अशोक स्तंभ के साथ मल्टी टोनल वॉटरमार्क्स होंगे ओर ‘सत्यमेव जयते’ (Satyamev Jayate) नहीं लिखा होगा. नोट के मध्य में छिपा हुआ ‘1’ रहेगा और ‘भारत’ शब्द छिपी हुई फॉर्म में दायीं ओर वर्टिकली रहेगा.

एक रुपये के नए नोट का रंग दोनों साइड में कुल मिलाकर पिंक ग्रीन दिखेगा. साथ में अन्य रंग भी मौजूद होंगे.

नोट के फ्रंट में “Government of India” और “भारत सरकार” दोनों लिखा रहेगा. साथ में वित्त मंत्रालय मं सचिव अतानु चक्रवर्ती के हस्ताक्षर रहेंगे. इसके अलावा ‘₹’ प्रतीक चिन्ह और सत्यमेव जयते के साथ जारी एक रुपये के नए सिक्के की प्रतिकृति रहेगी. नंबरिंग पैनल में कैपिटल लेटर में ‘L’ रहेगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक, नोट पर नीचे दायीं ओर ब्लैक में नंबरिंग रहेगी. इसमें नंबरों का साइज लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते क्रम में होगा. वहीं पहले तीन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर साइज में एक समान होंगे.

नोट के पीछे की ओर “Government of India” के ऊपर ‘भारत सरकार’ लिखा रहेगा. साथ में साल 2020 और ‘₹’ प्रतीक चिन्ह के साथ एक रुपये के सिक्के की प्रतिकृति होगी. मेन डिजाइन अनाज की रहेगी और आस-पास की डिजाइन में ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म ‘सागर सम्राट’ की पिक्चर शामिल होगी. लैंग्वेज पैनल में नोट की वैल्यू 15 भारतीय भाषाओं में मौजूद रहेगी. वर्ष सागर सम्राट और लैंग्वेज पैनल के बीच में इंटरनेशनल नंबर में वर्टिकली दिखाई देगा.

Story By: Rajeev Kumar

