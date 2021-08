New Drone Rules 2021: रजिस्ट्रेशन से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की जरूरत खत्म, सरकार ने दी ड्रोन के नए नियमों को मंजूरी

New Drone Rules 2021: अब ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की जरूरत खत्म हो गई है. इसके अलावा इसे ऑपरेट करने के लिए मंजूरी की फीस भी नॉमिनल हो गई है और इसका ड्रोन के वजन से कोई मतलब नहीं रहेगा यानी कि कितना भी भारी ड्रोन हो, इसे ऑपरेट करने के लिए नॉमिनल फीस चुकाना होगा. केंद्र सरकार ने आज ड्रोन के नए रूल्स-2021 को मंजूरी दी है. इससे जुड़ी अधिसूचना आज 25 अगस्त को जारी हुई है. ड्रोन से जुड़े नए नियमों ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स रूल्स 2021 की जगह ले ली है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को ड्रोन के नए नियमों का ऐलान किया था और 5 अगस्त तक इंडस्ट्री समेत सभी स्टेकहोल्डर्स से टिप्पणियां मंगाई थी. आज सरकार ने नए नियमों को महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बेयर क्रॉप साइंस समेत 10 ऑर्गेनाइजेशंस को मंजूरी दिए जाने के ठीक 10 दिन बाद पास किया है.

Coverage of drones under Drone Rules 2021 increased from 300 kg to 500 kg to include heavy payload-carrying drones & drone taxis. No security clearance required before any registration or licence issuance. Fees for permissions reduced to nominal levels

