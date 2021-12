Omicron वेरिएंट के सभी म्यूटेशन पर कारगर है ये दवा, ब्रिटिश कंपनी का दावा

कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) की वजह से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है. ऐसे समय में ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK.L) ने दावा किया है कि उनकी दवाई सोट्रोविमैब (sotrovimab) ओमिक्रॉन के सभी म्यूटेशन के खिलाफ कारगर है. कंपनी का कहना है कि शुरुआती चरण के अध्ययनों से यह पता चला है कि उनकी एंटीबॉडी-बेस्ड COVID-19 थेरेपी ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार है. इस दवा को GSK ने अपने यूएस पार्टनर वीर बायोटेक्नोलॉजी (VIR.O) के साथ मिलकर बनाया है.

जीएसके ने एक बयान में कहा कि अध्ययन से प्राप्त इस डेटा को अभी एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया जाना है. स्टडी में यह बात सामने आई है कि अब तक पहचाने गए सभी 37 म्यूटेशन के खिलाफ यह दवा प्रभावी है. पिछले हफ्ते, एक अन्य प्री-क्लिनिकल डेटा से पता चला था कि दवा ओमिक्रॉन वेरिएंट के सभी म्यूटेशन के खिलाफ काम करता है.

इस दवा को नेचुरल एंटीबॉडी पर आधारित बताया जा रहा है. इसलिए यह दूसरी दवाओं से ज्यादा असरदार है. अभी तक इस दवा के बारे में किसी मेडिकल जर्नल ने कुछ नहीं प्रकाशित किया है. जीएसके के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैल बैरोन ने कहा, “ये प्री-क्लिनिकल ​​डेटा से पता चला है कि यह दवा एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो कोरोना वायरस के लेटेस्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ तो कारगर है ही, इसके साथ ही यह WHO द्वारा जिक्र किए गए सभी वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी है.”

