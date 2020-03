Coronavirus LIVE Updates: देश में Covid-19 के मामले बढ़कर 271 हुए, महाराष्ट्र में कुल 63 केस पॉजिटिव

रेलवे मंत्रालय ने बताया कि 16 मार्च को मुंबई से जबलपुर की ट्रेन में सफर करने वाले 4 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

Ministry of Railways: Railways has found that 4 passengers who travelled on Godan Express (Train 11055) from Mumbai to Jabalpur on March 16 have been tested positive for #COVID19. They came to India from Dubai last week. All concerned have been alerted to take necessary action.