NBE ने जारी किए NEET PG परीक्षा के Admit Card, ऐसे करें डाउनलोड, 21 मई को है एग्जाम

NEET PG Exans 2022 को टालने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. लिहाजा यह परीक्षा 21 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होने जा रही है.

21 मई 2022 को होने वाली नीट पीजी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं.

NEET PG Exam Admit Card 2022: मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिले के लिए होने वाली नीट पीजी परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test Postgraduate examination 2022) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट इस एग्जाम को टालने की याचिका खारिज कर चुका है. लिहाजा नीट पीजी परीक्षा अपने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 21 मई को कराई जा रही है. परीक्षा सुबह 9 बजे से 12.30 बजे तक होगी. NEET PG Exam 2022 में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके छात्र अपने एडमिट कार्ड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स (National Board of Examinations) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिड कार्ड डाउनलोड करने की प्रॉसेस नीट पीजी परीक्षा के ए़डमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स की ऑफिशियल वेबसाइट nbe.edu.in पर जाना होगा.

वेबसाइट के होमपेज पर जाने के बाद आपको NEET PG टैब पर क्लिक करना होगा.

टैब खुलने के बाद आपको वहां आपको अपने डिटेल भरकर लॉग इन करना होगा.

लॉगिन के लिए आपको अपना रोल नंबर (Roll Number) और जन्म की तारीख (Date of Birth) बतानी होगी.

लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड (Admit Card Download) का लिंक नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने पर आपका NEET PG Admit Card 2022 स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्क्रीन पर अपने एडमिट कार्ड का सारा डिटेल चेक करने के बाद आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

