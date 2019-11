केंद्र सरकार में 7 लाख पद खाली, इस साल 1 लाख पदों पर होंगी नियुक्तियां

पिछले साल एक मार्च तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब सात लाख पद खाली थे. कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा को गुरुवार को एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कुल खाली पदों की संख्या 6,83,823 है. इसमें से 5,74,289 पद ग्रुप सी में खाली हैं, जबकि ग्रुप बी में खाली पदों की संख्या 89,638 और ग्रुप ए में 19,896 है.

उन्होंने आगे कहा कि साल 2019-2020 के दौरान 1,05,338 पोस्ट भरने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि 2017-18 के दौरान रेल मंत्रालय एवं रेलवे भर्ती बोर्ड ने नयी और दो साल की अवधि में खाली होने वाले पदों के लिए विभिन्न ग्रुप सी और लेवल-1 पदों की संयुक्त 1,27,573 वैकेंसी के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी की थी.

मंत्री ने बताया कि विभिन्न ग्रुप सी एवं लेवल-1 पदों के लिए 1,56,138 वैकेंसी के संबंध में अन्य पांच केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना साल 2018-19 में जारी की गई. उन्होंने बताया कि पदों से जुड़े विभागों ने भी विभिन्न ग्रेड की 19,522 वैकेंसी को भरने लिए परीक्षाओं का आयोजन किया. कुछ पदों पर एसएससी के माध्यम से भर्ती की गई. सिंह ने बताया कि एसएससी, आरआरबीएस के जरिये 4,08,591 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. एक दूसरे सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कई पद खाली हैं.

उन्होंने बताया कि कार्मिक मंत्रालय दस मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है. सिंह के अनुसार, इन दस मंत्रालयों और विभागों ने सूचित किया है कि 31 दिसंबर 2017 तक अनुसूचित जाति की 13,968 वैकेंसी में से 6,186 को, अनुसूचित जनजाति की 11,040 वैकेंसी में से 4,137 को और अन्य पिछड़ा वर्ग की 20,044 वैकेंसी में से 9,185 को भरा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7,782 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6,903 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10,859 पद खाली थे.

सिंह ने बताया कि उपरोक्त छह के अलावा तीन दूसरे मंत्रालयों और विभागों ने बताया है कि 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के 9,624 खाली पदों में से 7,911 पदों को, अनुसूचित जनजाति के 8,659 खाली पदों में से 6,129 पदों को और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7,293 रिक्त पदों में से 5,520 को भरा जा चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि एक जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के 1,713 पद, अनुसूचित जनजाति के 2,530 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,773 पद खाली थे.

