Navjot Singh Sidhu Resigns: सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, कैप्टन बोले- मैंने पहले ही कहा था यह स्थिर आदमी नहीं है

Navjot Singh Sidhu Resigns: पंजाब सरकार में बदलाव के अभी दस दिन भी नहीं बीते कि अब पंजाब कांग्रेस ने नेतृत्व में अहम बदलाव हुआ है. पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है. हालांकि सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि वह पार्टी की सेवा करते रहेंगे यानी अभी वह पार्टी के सदस्य बने रहेंगे. सिद्धू ने अपने इस्तीफे में जिक्र किया है कि वह पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं जिसके चलते वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की जानकारी ट्विटर पर भी दी है.

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के इस्तीफे पर चुटकी ली है. उन्होंने ट्वीट किया है, मैंने पहले ही कहा था कि वह स्थिर शख्स नहीं है और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए फिट नहीं है. बता दें कि कैप्टन और सिद्धू के बीच लगातार तनातनी की खबरें आती रही हैं और कैप्टन के इस्तीफे के पीछे सिद्धू की प्रमुख भूमिका मानी जा रही है. कैप्टन सिद्धू को एंटी-नेशनल और खतरनाक बताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में सिद्धू के खिलाफ मजबूत प्रतिद्वंद्वी उतारने की भी बात कह चुके हैं. इस्तीफे के बाद कैप्टन आज पहली बार दिल्ली आने आ रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह बीजेपी नेताओं अमित शाह व जेपी नेड्डा से मुलाकात कर सकते हैं. हालांकि कैप्टन के मीडिया सलाहकार ने इसे कैप्टन का व्यक्तिगत दौरा बताया है.

I told you so…he is not a stable man and not fit for the border state of punjab.

