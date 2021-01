National Girl Child Day: उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनीं हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी, BSc एग्रीकल्चर की हैं छात्रा

National Girl Child Day: 24 जनवरी को भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है. इस साल इस मौके पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनीं. उन्होंने देहरादून में बाल विधानसभा का संचालन किया. सृष्टि के सामने सभी विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग के कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया.

उत्तराखंड की यह बाल विधानसभा तीन साल में एक बार आयोजित की जाती है. बाल विधानसभा में हर तीन वर्ष में बाल मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है. इस बार बाल विधानसभा में मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया. रविवार को बाल विधानसभा दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक आयोजित हुई. देहरादून पहुंच कर बाल विधानसभा में सृष्टि ने एक दिन का मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया. कार्यक्रम में बाल सरंक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी और उच्च शिक्षा राज्यमंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे.

24 वर्षीय सृष्टि हरिद्वार के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं और रुड़की के BSM पीजी कॉलेज से ‌BSc एग्रीकल्चर में 7वें सेमेस्टर की छात्रा हैं. उनके पिता प्रवीण पुरी की गांव में छोटी सी दुकान है और मां सुधा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं. सृष्टि गोस्वामी को इससे पहले 2018 में हुई बाल विधानसभा में कानून निर्माता चुना गया था. साल 2019 में वह गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप कार्यक्रम में थाइलैंड में भारत की अगुआई कर चुकी हैं.

Input: ANI

