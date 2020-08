Mumbai Rains: भारी बारिश से मुंबई बेहाल, जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त

Mumbai Rain News Today: सोमवार रात से मुंबई में हो रही भारी बारिश के बाद गुरुवार को इसमें कुछ कमी दिख रही है. भारी बारिश और भीषण हवाओं ने मुंबई का पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. कई जगहों पर बड़े पैमाने पर जलभराव है तो कुछ जगहों पर जान-माल का नुकसान भी हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई में अलग-अलग जगहों पर बारिश से हुई तबाही से 3 लोगों की जान चली गई है.

बुधवार को मुंबई में इस सीजन की सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. भारत मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह 8.30 बजे से गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक मुंबई के कोलाबा में 331.8mm ओर सांताक्रूज में 162.3mm बारिश दर्ज की गई. भारी बारिश के कारण मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड हिट कर चुका है. बुधवार को बारिश और हवा इतनी तेज थी कि प्रमुख शेयर बाजार बीएसई मुख्यालय की 29 मंजिला बिल्डिंग की छत पर लगा उसका प्रतीक चिन्ह क्षतिग्रस्त होकर झूलने लगा.

मुंबई प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. बारिश को देखते हुए मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं. 5 टीमें मुंबई में, 4 टीमें कोल्हापुर, 2 टीमें सांगली, एक-एक टीम सतारा, ठाणे, पालघर, नागपुर और रायगढ़ में तैनात हैं.

(IMD) ने अगले 24 घंटे मुंबई शहर और अर्धशहरी इलाकों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अनुमान जताया है. वहीं मुंबई मेट्रो​पॉलिटन रीजन के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अंदेशा व्यक्त किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक दिन के लिए अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी. इसकी वजह भारी बारिश के कारण मुंबई और इसके आसपास के इलाकों से कई स्टाफ मेंबर्स का कोर्ट न पहुंचना रहा.

सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता का कहना है कि CSMT और थाणे के बीच मेन लाइन पर और CSMT व वाशी के बीच हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सर्विस सुबह 7.45 बजे फिर से शुरू हो गई, जो रेल पटरियों पर बुधवार को बेहद पानी भरा होने से शाम 4 बजे से बंद थी. चर्चगेट से मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच बंद हुई वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेन सर्विस भी गुरुवार तड़के शुरू हो गई.BEST की बस सर्विस भी फिर शुरू हो गई है.

