ग्रिड फेल, मुंबई के कई हिस्सों में बिजली गुल; लोकल ट्रेन सेवा ठप

पावर ग्रिड फेल से अचानक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ​अधिकांश इलाकों में बिजली गुल हो गई. पावर कट होने से मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकट ट्रेन सेवा ठप हो गई. कई अलग-अलग जगहों पर यात्री फंसे हुिए हैं. जानकारी के अनुसार, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ मुंबई में बिजली की सप्लाई नहीं है. स्थानीय निकाय बीएमसी का कहना है कि तकरीबन एक घंटे में पावर सप्लाई सुचारू हो सकती है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिजली मंत्री नितिन राउत और बीएमसी कमिश्नर से मुंबई में ग्रिड फेल होने के मसले पर बात की और उन्हें जल्द से जल्द सप्लाई सुचारू करने के निर्देश दिए हैं.

महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत का कहना है कि कल्वा-पडगे पावरहाउस के दो सर्किट में तकनीकी गड़बड़ी के चलते थाणे और मुंबई के बीच पावर कट है. 45 मिनट में बिजली दोबारा चालू हो सकती है. जानकारी के अनुसार, 380 मेगावट पावर बाधित हुई है. बिजली पूरी तरह बहाल होने में 2 घंटे से ज्यादा वक्त लग सकता है. कोविड अस्पतालों में फिलहाल पावर बैकअप के पावर बिजली आ रही है.

बृहनमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाइ एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने ट्वीट कर कहा, ‘टाटा इनकमिंग की इलेक्ट्रिक आपूर्ति बाधित होने से शहर को बिजली नहीं मिल पा रही है. असुविधा के लिए खेद है.’

बिजली गुल होने से मुंबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सुचारु तरीके से हो रहा है. वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और NSE में भी काम सुचारू है. बीएसई ने बताया कि आज सुबह मझगांव शिपबिल्डर्स के लिए लिस्टिंग सेरेमनी सफलतापूर्वक पूरी हुई.

अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने ट्वीट कर बताया, ‘पावर ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई के अधिकतर इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है. ग्रिड सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत, अडानी पावर सिस्टम एईएमएल दहानू जेनरेशन के जरिए मुंबई में आपातकालीन सेवाओं के लिए 385 मेगावाट तक बिजली आपूर्ति दे रहा है. हमारी टीम प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द बिजली बहाल करने के लिए काम कर रही है. असुविधा के लिए खेद है.

मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी, उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्से में बिजली गुल हो गई. ग्रिड फेल होने के करीब एक घंटे बाद नवी मुंबई समेत वेस्टर्न उपनगर के कुछ हिस्सों में बिजली आ गई है. बाकी इलाकों में बिजली आपूर्ति को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है.

ग्रिड फेल होने के चलते मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है. अलग-अलग स्टेशनों पर लोकल ट्रेनें हैं. इस वजह से लोग छोड़कर पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकलने लगे. रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (CPRO) ने कहा कि ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई लोकल ट्रेन की सेवा बाधित हुई है. बिजली की आपूर्ति शुरू होने के बाद लोकल की सेवा फिर से शुरू हो जाएगी.

