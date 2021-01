Mumbai Local Trains: 1 फरवरी से मुंबई लोकल में आम लोग कर सकेंगे सफर, निर्धारित टाइम स्लॉट में कर सकेंगे ट्रैवल

Mumbai Local Trains: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन्स की सेवाएं आम लोगों के लिए 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगी. महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को आम लोगों के लिए सबअर्बन ट्रेन सर्विसेज को फिर से शुरू किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है. हालांकि यात्री निर्धारित टाइम स्लॉट में ही यात्रा कर सकेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को पत्र लिखकर जो निर्देश दिए हैं, उसके मुताबिक आम लोगों के लिए पहली लोकल शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से अंतिम लोकल सेवा चलने तक ही सफर की मंजूरी दी जाएगी. सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स (सीपीआरओ) ने कहा कि इस पत्र को अप्रूवल के लिए कांपीटंट अथॉरिटी के पास भेज दिया गया है.

रेलवे ऑफिशियल के मुताबिक राज्य सरकार का प्रस्ताव कांपिटंट अथॉरिटीज के पास भेज दिया गया है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी. स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जानकारी दी कि राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के चीफ जनरल मैनेजर्स से इससे संबंधित बातचीत किया है.

लोकल ट्रेन्स की सेवाएं पिछले साल मार्च से बंद चल रही हैं. कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल मार्च में देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते रेलवे ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी थी. मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन्स की सेवाएं भी बंद हो गई थीं. हालांकि अनिवार्य सर्विस वर्कर्स के लिए इसे जून में शुरू कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें- 1 फरवरी से फिर शुरू होगी ई-कैटरिंग सर्विस

दो दिन पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 29 जनवरी से 204 अतिरिक्त सबअर्बन सर्विसेज शुरू करने की घोषणा की थी. इन अतिरिक्त ट्रेनों के चलाए जाने से अब करीब 95 फीसदी सबअर्बन सर्विसेज रिस्टोर हो चुकी हैं यानी अब 2985 लोकल ट्रेन सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं. हालांकि अभी सिर्फ रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त लोगों को ही सबअर्बन ट्रेन्स के जरिए यात्रा कर सकते हैं. यात्रियों को कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन्स का पालन भी करना होता है.

???? Railways to run 204 additional suburban services in Mumbai from 29th January. With this, around 95% of the total suburban services will be restored.

Passengers, who are not allowed to travel yet, may refrain from rushing to the stations. pic.twitter.com/oh5QVnWo8A

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 27, 2021