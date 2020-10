Cinema Halls, Multiplexes, Theatres open today: आज से पड़े पर्दे पर इन फिल्मों का ले सकते हैं मजा; लेकिन पहले जानें नियम

Cinema Halls, Multiplexes, Theatres open today in many states: अगर आपको सिनेमाघर में जाकर मूवी देखना पसंद है तो लंबे समय बाद अच्छी खबर आई है. आज से देश के कई राज्यों में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स फिर से खुल रहे हैं. इन्हें तकरीबन 7 महीने बाद खोला जा रहा है. हालांकि अभी सरकार ने 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ ही इन्हें खोलने की अनुमति दी है. वैसे तो कई फिल्में रीजील को तैयार हैं, लेकिन शुयआत अभी उन फिल्मों से होगी, जो पहले सिनेमाघरों में चल चुके हैं. फिर धीरे धीरे नई फिल्में भी बड़े पर्दे पर दस्तक देनी शुरू कर देंगी. हालांकि सरकार ने सिनेमाघरों के लिए कुछ नियम तय किए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा.

बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से मार्च से ही देशभर में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था. उस समय बड़े बजट की सूर्यवंशी समेत कुछ अन्य फिल्में भी बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार थीं. लेकिन लॉकडज्ञउन की वजह से उनकी रीलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया. इस दौरान कई प्रोड्यूसर डिजिटल मोड की मदद से विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों पर अपनी फिल्मों को रिलीज करते नजर आए. अब अनलॉक 5 में इन्हें एंटरटेनमेंट पार्क और स्विमिंग पूल के साथ खोलने की मंजूरी दी गई थी. इसके लिए होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भी जारी किए थे.

तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मलंग, केदारनाथ, थप्पड़ और वॉर

