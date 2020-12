देश की सबसे अमीर फैमिली ने दी ‘गुड न्यूज’, पोते के साथ मुकेश अंबानी की तस्वीर आई सामने

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) परिवार के यहां खुशखबरी आई है. नीता और मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी श्लोका ने बेटे को जन्म दिया है. अंबानी परिवार की ओर से बयान जारी कर इस बारे में सूचित किया गया है. बयान में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा से श्लोका और आकाश अंबानी के घर पर आज बेटे ने जन्म लिया है. श्लोका और आकाश भाग्यशाली माता-पिता बन गए हैं.

राज्यसभा सांसद और उद्योगपति परिमल नाथवानी ने ट्वीट करके मुकेश अंबानी की उऩके पोते के साथ पहली तस्वीर को शेयर किया है. ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि श्लोका और आकाश अंबानी को उनके घर एक बेटे के जन्म पर बधाई. मैं श्री मुकेश भाई, नीता भाभी और पूरे अंबानी परिवार को नए सदस्य के आने पर बधाई देता हूं. यह खुशी मनाने का दिन है. बच्चे को प्यार और दुआएं.

बयान में कहा गया है कि पहली बार दादी-दादा बनने पर नीता और मुकेश अंबानी ने प्रसन्नता जाहिर की है. यह कोकिलाबेन और धीरूभाई अंबानी की चौथी पीढ़ी है. बयान में कहा गया कि मां और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य ठीक है. बच्चे के जन्म के बाद मेहता और अंबानी परिवार में खुशी का माहौल है.

आकाश और श्लोका ने मार्च 2019 में शादी की थी. आकाश ने शादी में डिजाइनर सब्यासाची की गुलाबी शेरवानी पहनी थी. श्लोका लाल लहंगे में नजर आई थीं. शादी समारोह में बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां, दूसरे सिलेब्रिटीज, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी ब्लेयर और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई शामिल हुए थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आकाश और श्लोका धीरूभाई अंबानी स्कूल में मिले थे, जब वे बच्चे थे. दोनों सालों से दोस्त रहे थे. जून 2018 में दोनों ने सगाई कर ली. उस साल मार्च में गोवा में आकाश अंबानी ने रूसेल मेहता और मोना मेहता की बेटी श्लोका को प्रपोज किया था.

बता दें कि श्लोका मेहता की भी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वह हीरा कारोबारी रसेल मेहता की बेटी हैं. श्लोका मेहता रोजी ब्लू फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं. यह फाउंडेशन गरीब बच्चों की पढ़ाई, अच्छी शिक्षा के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग देने जैसे प्रोजेक्ट पर काम करता है. वो ConnectFor की को-फाउंडर भी हैं. यह संस्था एनजीओ को वालंटियर्स के साथ जोड़ने का काम करती है.

