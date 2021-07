MP बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित, जानें कैसे देखें

MP Board 10th Result: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो गया है. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सिंगल क्लिक से रिजल्ट जारी किया है. इस परीक्षा में कोई बच्चा असफल नहीं हुआ है, सभी साढ़े 10 लाख छात्रों को सफल किया गया है. जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वे 1 से 25 सितंबर तक आयोजित विशेष परीक्षा में भाग ले सकेंगे. इस विशेष परीक्षा के लिए छात्रों को 1 से 10 अगस्त के बीच में ऑनलाइन फार्म भरना होगा.

10वीं क्लास के रेग्यूलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट हाफ इयरली, प्री-बोर्ड, यूनिट टेस्ट और इंटरनल इवैल्यूएशन में मिले नंबर के आधार पर बनाया गया है. जो छात्र इन एक्जाम में एबसेंट थे उन्हें 33 फीसदी नंबर देकर पास किया जा रहा है. प्राइवेट छात्रों को भी 33 फीसदी नंबर्स के साथ पास किया जा रहा है.

10वी के छात्र एमपी बोर्ड के पोर्टल www.mpbse.mponline.gov.in, www.mpbse.nic.in, www.mpresults.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं.

NEET PG 2021 की 11 सितंबर को होगी परीक्षा, NEET UG के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

मोबाइल ऐप MPBSE MOBILE, और MP Mobile ऐप पर भी रिजल्ट देखा जा सकता है. इसके लिए ‘Know Your Result’ ऑप्शन पर जाकर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालना होगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.