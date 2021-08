CCTV: इस भारतीय शहर में लगे हैं दुनिया में सबसे अधिक सीसीटीवी, प्राइवेसी को लेकर अब उठ रहे कड़े सवाल

दुनिया में प्रति वर्ग मील सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा किस शहर में है? अगर आपका जवाब न्यूयॉर्क या लंदन है तो आप गलत हैं. दुनिया में प्रति वर्ग मील सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं. दिल्ली सरकार ने आज 27 अगस्त को यह दावा करते हुए इसे हाई सिक्योर प्लेस बताया. दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1826 कैमरे लगे हुए हैं जबकि लंदन में 1138 कैमरे लगे हैं. इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुशी जताई है. प्रति वर्ग मील सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होने के मामले में दिल्ली ने शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन को पछाड़ दिया है.

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कम समय में इस ऊंचाई पर पहुंचने पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों और इंजीनियर्स की प्रशंसा की है.

हालांकि अब इस उपलब्धि पर आलोचनाएं भी शुरू हो गई हैं. डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने प्राइवेसी से जुड़ी चिंता को लेकर इतने सीसीटीवी (क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन) कैमरा इंस्टॉल कि जाने की आलोचना की है. दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के 67 क्षेत्रों में 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं. इसके अलावा 1.38 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाने को लेकर स्थानों की पहचान की जानी है और इसके लिए सर्वे किया जा रहा है.

डिजिटल अधिकारों की वकालत करने वाले एक समूह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने दिल्ली सरकार की इस उपलब्धि पर आलोचना की है. इससे पहले आईएफएफ ने 2019 में केजरीवाल को एक नोटिस भेजा था. यह नोटिस कैमरे के जरिए रिकॉर्ड होने वाले फुटेज को लेकर कोई लीगल फ्रेमवर्क होने के कारण लीगल नोटिस भेजा था. आईएफएफ ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टालेशन को रोकने की मांग की थी.

आईएफएफ ने ट्वीट किया है कि बिना किसी कानूनी आधार या सुरक्षा मानकों के सीसीटीवी नहीं लगाया जाना चाहिए. आईएफएफ के मुताबिक सीसीटीवी से गैर-वैधानिक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) फुटेज को आरडब्ल्यू (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएश) और मार्केट एसोसिएशंस से साझा किया जाता है जोकि दिल्ली में निजी और वारंटलेस सर्विलांस को बढ़ावा दे रहा है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीसीटीवी के सभी फीड्स बहुत सुरक्षित हैं और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स के पास ही इनका एक्सेस है. इसके अलावा दिल्ली सरकार का दावा है कि सिस्ट खुद आपने आप इसमें किसी सेंध की पहचान करने में सक्षम है.

दुनिया भर में प्रति वर्ग मील सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं और टॉप 20 में भारत के दिल्ली समेत तीन शहर हैं. दिल्ली के बाद इस सूची में चेन्नई तीसरे स्थान पर और मुंबई 18वें स्थान पर है. टॉप 20 शहरों में प्रति वर्ग मील सीसीटीवी इंस्टालेशन की बात करें तो इसमें चीन के 11 शहर शामिल हैं. चेन्नई में प्रति वर्ग मील 609 और मुंबई में 157 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. न्यूयॉर्क में प्रति वर्ग मील 193 और मॉस्को में 210 कैमरे लगे हैं.

