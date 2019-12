रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली, चल रही है भर्ती: पीयूष गोयल

रेलवे में तीन लाख से अधिक पद खाली हैं, जिनमें से 2.94 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने शुक्रवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रेलवे में स्वीकृत पदों की संख्या 15,24,127 है, जिनमें से 12,17,900 पद भरे हुए हैं और 3,06,227 पद रिक्त हैं.

गोयल ने बताया कि 2.94 लाख रिक्तियों के लिए सात रोजगार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और चार रोजगार अधिसूचनाओं के लिए भर्ती प्रकिया पूरी की जा रही है. उन्होंने बताया कि जोन्स और मंडलों में 90,890 व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है या जल्द ही करने वाले हैं.

गोयल ने इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले शेष 62,928 व्यक्तियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने की संभावना जताई. उन्होंने कहा कि अन्य तीन अधिसूचनाओं के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है.

रेल मंत्री के अनुसार, राजपत्रित पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग को 601 रिक्तियों के मांगपत्र भेजे गए हैं, जिनमें डॉक्टरों के 200 पद शामिल हैं. गोयल के मुताबिक, 2019-20 में सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों की संख्या करीब 47,000 और 2020-21 में सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों की संख्या लगभग 41,000 है.

दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं में वित्त मंत्री सीतारमण की एंट्री; रोशनी नादर और किरण मजूमदार शॉ भी शामिल

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अक्टूबर 2019 के दौरान डेढ़ करोड़ से अधिक यूजर्स ने रेलवे स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली मुफ्त वाई-फाई सेवाओं में लॉग इन किया. भारतीय रेल में 6471 स्टेशनों पर वाई-फाई सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है. उन्होंने बताया कि मार्च 2020 तक 5816 स्टेशनों और मार्च 2021 तक शेष 655 स्टेशनों पर वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है.

गोयल ने बताया कि तीन दिसंबर 2019 तक 5491 स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. अक्टूबर 2019 के दौरान कुल 1,51,45,433 यूजर्स ने भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली मुफ्त वाई-फाई सेवाओं में लॉग इन किया. एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में गोयल ने बताया कि रेल मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रेलटेल नि:शुल्क वाई-फाई सेवाएं उपलब्ध कर, रेलवे स्टेशनों को डिजिटल हब में बदल रहा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.