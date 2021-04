Kumbh Mela: कुंभ मेले में कोरोना विस्फोट, 5 दिन में 1700 लोग मिले कोविड-19 पॉजिटिव

Coronavirus in Kumbh Mela: कुंभ मेले में कोरोना विस्फोट हो गया है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक हरिद्वारा कुंभ मेला एरिया में 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच यानी 5 दिन में 1701 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. यहां आने वालों की लगातार जांच की जा रही है और आगे ये आंकड़े और तेजी से बढ़ने की आशंका है. बता दें कि कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में एक है, जहां हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं. फिलहाल यहां तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

हरिद्वारा के चीफ मेडिकल आफिसर शुभु कुमार झा का कहना है कि यहां आने वाले अलग अलग अखाड़ा के साधुओं और भक्तों का RT-PCR और रैपिड एंटीजेन टेस्ट कराया जा रहा है. पिछले 5 दिन के ये आंकड़े सामने आए हैं. अभी बहुत से RT-PCR टेथ्स्ट की रिपोर्ट आनी है. ऐसे में यह आंकड़ा आज बढ़कर 2000 तक जा सता है. बता दें कि कुंभ मेले का आयोजन 670 हेक्टेयर एरिया में किया जा रहा है, जो हरिद्वारा, टिहरी और देहरादून जिले को कवर कर रहा है.

12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या और 14 अप्रैल को मेष संक्रांति के अवसर पर आयोजित अंतिम दो शाही स्नान (शाही स्नान) में भाग लेने वालों की संख्या 48.51 लाख के करीब थी. इनमें से ज्यादातर को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड 19 मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन करते देखा गया है. बहुत प्रयासों के बावजूद, पुलिस समय की कमी के कारण इन 2 शाही स्नान के दौरान एसओपी को लागू नहीं कर पाई. कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अखाड़ों को आवंटित क्षेत्रों सहित कुंभ क्षेत्र में जांच के साथ टीकाकरण भी होने की संभावना है.

देश में कोरोना वायरस अब पूरी तरह से बेकाबू हो गया है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब देश में सिर्फ 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोनावायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 2,00,739 नए मामले सामने आए हैं. इसी के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,40,74,564 पहुंच गई है.

इस दौरान संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1038 रही. अब तक इस महामारी के कारण 1,73,123 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में एक्टिव केस बढ़कर 14,71,877 हो गए हैं. महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है. हालत यह है कि लोगों को इलाज के लिए सही से बेड नहीं मिल रहे हैं. आक्सीजन की भी भारी कमी बताई जा रही है.

