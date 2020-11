लॉकडाउन के बाद 20 से 29 साल के युवा कर रहे ज्यादा सैर-सपाटा, 40 साल से ज्यादा केवल 10%: सर्वे

कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद 20 से 29 साल की उम्र के ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं. एयर एशिया द्वारा शुक्रवार को जारी एक सर्वे में यह जानकारी मिली है. एयर एशिया ने हाल ही में करीब 2,400 मुसाफिरों का सर्वे किया और यह पाया कि हवाई सफर करने वाले लोग जो 20 से 29 के आयु वर्ग में हैं, उनकी हिस्सेदारी लॉकडाउन से पहले के 25 फीसदी से बढ़कर लॉकडाउन के बाद 42 फीसदी हो गई है.

सर्वे के मुताबिक, 30 से 39 साल की उम्र के मुसाफिरों की हिस्सेदारी 49 फीसदी से घटकर लॉकडाउन के बाद 41 फीसदी हो गई है. इसमें कहा गया है कि जो मुसाफिर 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, वे लॉकडाउन के बाद सफर करने वाले लोगों में केवल 10 फीसदी थी. लॉकडाउन से पहले, यह आयु वर्ग कुल हवाई मुसाफिरों का 19 फीसदी था.

भारत ने 25 मई से शेड्यूल्ड घरेलू पैसेंजर उड़ानों को दोबारा शुरू किया था. यह कोरोना वायरस महामारी के लॉकडाउन की वजह से दो महीने की अवधि के बाद किया गया था. एयर एशिया इंडिया के सर्वे में पाया गया है कि 43 फीसदी लोगों ने लॉकडाउन से पहले सफर किया, जबकि लॉकडाउन के बाद जुलाई-अक्टूबर की अवधि में केवल 25 फीसदी लोगों ने सफर किया है.

सर्वे के मुताबिक, 50 फीसदी लोगों ने कहा कि वे इस त्योहारी सीजन में सफर करेंगे और 36 फीसदी इस फेस्टिव सीजन में सफर कर सकते हैं. यह भी सामने आया है कि 43 फीसदी लोग छुट्टियों के लिए सफर करना चाहते हैं, 30 फीसदी अपने होमटाउन तक सफर करना चाहते हैं और 14 फीसदी लोग कारोबार से जुड़े कामों के लिए यात्रा कर सकते हैं.

एयरलाइन के सर्वे में देखा गया कि जहां कारोबार से जुड़े सफर की मांग पर बड़ा प्रभाव बरकरार रहा है, दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जाना जिसमें होमटाउन को या होमटाउन से सफर शामिल है, उसने लॉकडाउन के बाद के महीनों में सफर में दो तिहाई से ज्यादा का योगदान दिया. एयर एशिया के अपने बेड़े में 31 A320 एयरक्राफ्ट हैं और यह भारत में 19 डेस्टिनेशन को उड़ान भरता है.

