WEF दावोस समिट: PM मोदी ने कहा- आने वाले समय में भारत से आएंगी और कोविड वैक्सीन

Modi at Davos Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) गुरुवार को वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के वर्चुअल दावोस समिट को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के काम की सराहना की. मोदी ने कहा कि वे 1.3 अरब भारतीयों की ओर से दुनिया के लिए आत्मविश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद का संदेश लेकर आए हैं. मोदी ने कहा कि केवल 12 दिनों में, भारत ने 2.3 मिलियन से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया है. अगले कुछ महीनों में, 30 करोड़ बूढ़े लोगों और कोमोर्बिटी के साथ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा.

मोदी ने आगे कहा कि अभी हमारे पास भारत में बनी दो वैक्सीन मौजूद हैं. वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम को यह जानकर राहत मिलेगी कि आने वाले समय में भारत से बहुत और वैक्सीन आएंगी. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत शुरुआत से अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को निभा रहा है. जब बहुत से देशों में एयस्पेस बंद था, तो भारत ने 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देशों तक पहुंचाया और 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाइयों को डिलीवर किया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के बहुत से दूसरे देशों में कोविड वैक्सीन को भेजकर लोगों की जिंदगियों को बचा रहा है और टीकाकरण के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है. अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का काम शुरू कर रहा है. मोदी ने कहा कि हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान वैश्विक भलाई और ग्लोबल सप्लाई चैन की ओर प्रतिबद्ध है. भारत के पास वैश्विक सप्लाई चैन को मजबूत करने की क्षमता, समर्थता और विश्वसनीयता है.

CBSE Exam Schedule: 2 फरवरी को आएगी 10वीं-12वीं की एग्जाम डेट, शिक्षा मंत्री निशंक ने किया ऐलान

मोदी ने आगे कहा कि कंपनी कानून में कुछ बिंदुओं का गैर-अराधीकरण किया गया है. प्रतिसपर्धा को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. महामारी के दौरान हमने देखा कि भारतीय कंपनियां सप्लाई में कमी को झेलने के लिए समर्थ थीं. उन्होंने भारत और पूरी दुनिया में मेडिकल सप्लाई चैन को बरकरार रखा. सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15 फीसदी पर लाया गया है. जीएसटी दरों को कम किया गया है. जीएसटी और फेसलेस असेस्मेंट के जरिए टैक्स स्ट्रक्चर को सरल किया गया है.

मोदी ने कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाने के संकल्प के साथ लॉन्च किया गया है. भारत ने इस दशक में अर्थव्यवस्था को ज्यादा विकास के लिए एक के बाद दूसरा रिफॉर्म किया है. इन रिफॉर्म का लंबे समय से इंतजार था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.