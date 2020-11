मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 43 मोबाइल ऐप्स पर लगा प्रतिबंध; देखें सभी बैन ऐप की लिस्ट

केंद्र सरकार ने आज 43 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सूचना तकनीकी अधिनियम के सेक्शन 69A के तहत यह फैसला लिया है. ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए जो भारत की संप्रभुता, अखण्डता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके थे. मिनिस्ट्री ने यह फैसला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले रिपोर्ट के आधार पर लिया है.

Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India, under section 69A of the Information Technology Act. Action taken based on inputs regarding these apps for engaging in activities prejudicial to India’s sovereignty, integrity, defence, security & public order. pic.twitter.com/ACVffY3SKF

यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने सुरक्षा को लेकर खतरा बन रहे ऐप्स को प्रतिबंधित किया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने 20 जून को 59 मोबाइल ऐप्स बैन किए थे. इस फैसले से Tik Tok, UC ब्राउजर समेत कई ऐप्स प्रतिबंधित हो गए.

इसके बाद सितंबर में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत 118 ऐप्स और बैन किए गए थे. इस फैसले के कारण PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE, WeChat Work और WeChat reading समेत कई ऐप प्रतिबंधित हो गए.

