पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये/लीटर बढ़ी, सरकार ने कहा- नहीं बढ़ेंगे दाम

Excise duty on petrol, diesel: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी 3-3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है. इस कदम से सरकार को राजकोषीय घाटे की भरपाई करने में मदद मिलेगी. क्रूड की घटती कीमतों से एक तरफ जहां पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं. वहीं, सरकार ने भी इसका लाभ उठाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी. यह दरें 14 मार्च रात 12 बजे से प्रभावी हो गई. पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीलर कमीशन शामिल होता है. दूसरी ओर, शनिवार को लगातार 10वें दिन देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आई है. हालांकि, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेजी आ सकती है.

एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, पेट्रोल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ाकर 8 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. डीजल पर यह ड्यूटी 2 रुपये बढ़कर अब 4 रुपये प्रति लीटर हो गया है. इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला रोड सेस भी एक-एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है. उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी का नतीजा सामान्य तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के रूप में सामने आता है लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय दरों में गिरावट के हिसाब से समायोजित हो जाएगी और कीमतों में इजाफा नहीं होगा.

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में शनिवार को लगातार 10वें दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट आई है. इंडियन आॅयल की वेबसाइट के अनुसार, शनिवार को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम 13 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 14 पैसे सस्ता हुआ. राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 69.87 रुपये प्रति लीटर हो गए. कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भाव 72.57 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया.

चारों महानगरों में डीजल की कीमतों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में यह 31 पैसे प्रति लीटर सस्ता होकर 62.58 रुपये प्रति लीटर आ गया. कोलकाता में 16 पैसे और मुंबई तथा चेन्नई में 17-17 पैसे प्रति लीटर दाम घट गए. इन महानगरों में डीजल की कीमत क्रमश: 64.91, 65.51 और 66.02 रुपये प्रति लीटर हो गई.

ओपेक देशों और नॉन ओपेक देशों के बीच क्रूड की कीमतों को थामने के लिए प्रोडक्शन कट पर सहमति न बनन से प्राइस वार छिड़ गया है. सऊदी अरब ने कूड की कीमतों में 20 साल की सबसे बड़ी कटौती की और प्रोडक्शन भी बढ़ाने का फैसला किया है. क्रूड अभी 35 से 36 डॉलर प्रति बैरल की रेंज में है. इस साल की बात करें तो इसमें 2.5 महीने से भी कम समय में करीब 44 फीसदी गिरावट आ चुकी है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल के अनुसार, क्रूड में इस साल अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है. कीमतों में रिकवरी अब इस बात पर निर्भर करती है कि आगे ओपेक और नॉन ओपेक देश साथ आते हैं या नहीं, अमेरिका में क्रूड प्रोडक्शन की क्या स्थिति रहती है. ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी किस स्पीड से होती है, सरकारें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राहत पैकेज देती हैं या नहीं. फिलहाल इन सबमें वक्त लगेगा, ऐसे में आगे भी क्रूड में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है. FY21/22 की बात करें तो ब्रेंट 50/55 डॉलर प्रति बैरल की रेंज में ही रहने की उम्मीद है.

