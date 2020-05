Lockdown 2.0: देश के सभी जिले 3 जोन में बांटे गए, 3 मई के बाद किन जगहों पर राहत की उम्मीद

मोदी सरकार ने 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने से पहले पूरे देश में जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया है. इन जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इन्हें जोन बनाया गया है. देश के सभी मेट्रो शहरों को रेड जोन माना गया है जिसमें दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरू और अहमदाबाद शामिल हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सूची मामलों की संख्या, टेस्टिंग और रिकवरी रेट को देखते हुए तैयार की है. अब तीन रंगों में बंटे जिलों से इस बात का संकेत मिल रहा है कि 3 मई के बाद कहां-कहां छूट मिल सकती है और किन जगहों पर सख्ती बनी रहेगी.

Union Health Secry Preeti Sudan writes to Chief Secys of all states/UTs, designating dists across all states/UTs as Red, Orange & Green Zones.

Since recovery rates have gone up, distritcs are now being designated across various zones duly broad-basing the criteria: Preeti Sudan pic.twitter.com/WjVZPJXl5q

— ANI (@ANI) May 1, 2020