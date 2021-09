Corona vaccination Controversy : सरकार का एक दिन में 2.22 करोड़ कोरोना टीका लगाने का दावा, विपक्ष ने कहा- पीआर स्टंट के लिए टीकों की जमाखोरी ठीक नहीं

केंद्र सरकार ने एक दिन में पूरे देश में 2.22 करोड़ कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine) लगाने का दावा किया है. इसे जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद एक दिन में वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा आंकड़ा करार दिया गया है. हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं. केंद्र सरकार ने कहा है कि शुक्रवार को दोपहर तक देश में 78 करोड़ टीके लगाए जा चुके थे और यह आंकड़ा दिन के आखिर में 80 करोड़ टीकों की ओर से बढ़ता दिख रहा था.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि एक दिन में 2.20 करोड़ का टीकों का आंकड़ा पार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी गई है. उन्होंने इस आंकड़े को हासिल करने के लिए देश के स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई दी. केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को कर्नाटक में 23.01, बिहार में 20.53, यूपी में 20.53, मध्य प्रदेश में 19.99 और गुजरात में 16.91 लाख टीके दिए गए . इस बीच, देश में शुक्रवार को कोविड के 34,403 नए केस आए. सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में हैं.

GST Council Meeting : GST के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल-डीजल, Swiggy, Zomato पर लगेगा टैक्स

केंद्र ने भले ही एक ही दिन में रिकार्ड 2.20 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का दावा किया हो लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी के जन्मदिन पर लगाए जाने वाले टीकों की संख्या बढ़ाने के लिए पिछले कई दिनों से सरकार वैक्सीन की होर्डिंग कर रही थी. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि देश के कोरोना टीकाकरण की इसी स्पीड की जरूरत है. उम्मीद करता हूं अभी कई बार एक दिन में 2.1 करोड़ टीके लगाए जाएंगे.

Looking forward to many more days of 2.1 crore #vaccinations . This pace is what our country needs.

सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि टीकाकरण जन्मदिन पर केक काटने जैसा नहीं है. टीकाकरण एक कार्यक्रम है, यह एक प्रक्रिया है। इसे हर दिन तेज करना होगा, केवल जन्मदिन पर ही नहीं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की एक तिहाई वयस्क आबादी को अभी तक पहली खुराक नहीं मिली है. केवल 21% को पूरी तरह से टीका लगाया गया है.



सीपीएम ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार ने जान बूझ कर वैक्सीनेशन की गति धीमी कर रखी थी ताकि टीकों की होर्डिंग कर पीएम के जन्मदिन के दिन रिकार्ड संख्या में वैक्सीनेशन हो सके. सरकार सस्ते पीआर स्टंट के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है.

BJP Govt’s deliberately had a slow pace of vaccinations leading up to Modi’s birthday. Effectively hoarding vaccines and playing with people’s health and lives for a cheap PR stunt! https://t.co/Pu4RfcsZEl

