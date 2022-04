मोदी सरकार ने 22 यूट्यूब चैनलों पर लगाई रोक, गलत और देश विरोधी खबरें फैलाने का आरोप

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जिन यूट्यूब चैनलों पर रोक लगाई है, उनमें 4 पाकिस्तान से और 18 भारत से चलाए जाते रहे हैं.

सरकार ने यू ट्यूब के 22 न्यूज चैनल्स, ट्विटर के तीन खातों, फेसबुक का एक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है. (Image- Pixabay)

Modi Government Blocks 22 Youtube Based News Channels: मोदी सरकार ने ट्यूब आधारित 22 न्यूज चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. इनमें 18 चैनल भारत आधारित और 4 पाकिस्तान आधारित बताए गए हैं. इनके अलावा सरकार ने ट्विटर के तीन खातों, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक किए जाने की जानकारी भी दी है. सरकार का कहना है कि इनके खिलाफ यह कार्रवाई गलत खबरें प्रसारित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और पब्लिक ऑर्डर के लिहाज से संवेदनशाल विषयों पर गलत जानकारियां प्रसारित करने की वजह से की गई है. सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने आईटी रूल्स, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह कदम उठाया है. सरकार की तरफ से इस बारे में आदेश 4 अप्रैल को जारी किया गया. Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला की पसंद के इस बैंकिंग स्टॉक में 30% मुनाफे का मौका, जानिए एक्सपर्ट्स ने कितना रखा है टारगेट प्राइस 22 यूट्यूब चैनल की 260 करोड़ से अधिक व्यूअरशिप मंत्रालय ने जिन 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है. उनकी कुल व्यूअरशिप 260 करोड़ से अधिक थी. पिछले साल फरवरी में आईटी रूल्स, 2021 के आने के बाद से यह पहली बार है जब भारतीय यूट्यूब न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की गई है. इन्हें मिलाकर दिसंबर 2021 से अब तक सूचना प्रसारण मंत्रालय कुल 78 यूट्यूब आधारित न्यूज चैनलों और दूसरे कई सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर चुकी है. DA Hike: डीए हाइक से कितनी बढ़ेगी सैलरी? मोदी सरकार के फैसले से फायदे का समझें कैलकुलेशन क्या फर्जी जानकारियां फैलाने का है आरोप? सरकार के मुताबिक भारतीय सेनाओं, जम्मू-कश्मीर इत्यादि को लेकर कई यूट्यूब चैनल फर्जी खबरें चला रहे थे. वहीं पाकिस्तान से संचालित कई सोशल मीडिया खाते से भी भारत विरोधी सामग्रियां प्रसारित की जा रही थी. भारतीय यूट्यूब चैनल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को लेकर फर्जी खबरें डाल रहे थे जिससे भारत के विदेशी संबंधों को खतरा हो सकता है. मंत्रालय के मुताबिक भारतीय यूट्यूब चैनल्स अधिक से अधिक लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ टीवी न्यूज चैनलों के टेम्प्लेट और लोगो समेत न्यूज एंकरों की तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर रहे थे. कुछ मामलों में पाया गया कि भारत विरोधी खबरें पाकिस्तान से फैलाई जा रही थी.

बंद होने वाले चैनलों और खातों की सूची यूट्यूब चैनल्स क्रमांक यूट्यूब चैनल नाम Media Statistics भारतीय यूट्यूब चैनल्स 1. ARP News सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यू: 4,40,68,652 2. AOP News सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 74,04,673 3. LDC News सब्सक्राइबर्स: 4,72,000 कुल व्यूज: 6,46,96,730 4. SarkariBabu सब्सक्राइबर्स: 2,44,000 कुल व्यूज: 4,40,14,435 5. SS ZONE Hindi सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 5,28,17,274 6. Smart News सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 13,07,34,161 7. News23Hindi सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 18,72,35,234 8. Online Khabar सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 4,16,00,442 9. DP news सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 11,99,224 10. PKB News सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 2,97,71,721 11. KisanTak सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 36,54,327 12. Borana News सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 2,46,53,931 13. Sarkari News Update सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 2,05,05,161 14. Bharat Mausam सब्सक्राइबर्स: 2,95,000, कुल व्यूज: 7,04,14,480 15. RJ ZONE 6 सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 12,44,07,625 16. Exam Report सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 3,43,72,553 17. Digi Gurukul सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 10,95,22,595 18. दिनभरकीखबरें सब्सक्राइबर्स: उपलब्ध नहीं, कुल व्यूज: 23,69,305 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल 19. DuniyaMeryAagy सब्सक्राइबर्स: 4,28,000T कुल व्यूज: 11,29,96,047 20. Ghulam NabiMadni कुल व्यूज: 37,90,109 21. HAQEEQAT TV सब्सक्राइबर्स: 40,90,000 कुल व्यूज: 1,46,84,10,797 22. HAQEEQAT TV 2.0 सब्सक्राइबर्स: 3,03,000 कुल व्यूज: 37,542,059 वेबसाइट क्रमांक वेबसाइट 1. Dunya Mere Aagy Twitter accounts (All Pakistan based) क्रमांक ट्विटर खाता फॉलोअर्स की संख्या 1. Ghulam NabiMadni 5,553 2. DunyaMeryAagy 4,063 3. Haqeeqat TV 323,800 Facebook account क्रमांक फेसबुक खाता फॉलोअर्स की संख्या 1. DunyaMeryAagy 2,416 (स्रोत: पीआईबी)

