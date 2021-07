Modi Cabinet Expansion : मोदी कैबिनेट का आज पहला विस्तार, जानें- किस-किस को मिल सकती है जगह?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं. एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला कैबिनेट विस्तार होगा. सूत्रों के मुताबिक इस पहले कैबिनेट विस्तार में दो दर्जन नए मंत्री बनाए जाएंगे. साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं. कैबिनेट विस्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच पिछले एक महीने से विचार विमर्श चल रहा था. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस पहले कैबिनेट विस्तार में युवा और अनुभवी चेहरों में तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी. साथ ही राज्यों के चुनाव का भी ध्यान रखा जाएगा. कहा जा रहा है कि इस विस्तार में ओबीसी कैंडिडेट्स को ज्यादा तवज्जो मिलेगी.

ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, सर्वानंद सोनोवाल, नारायम राणे, प्रीतम मुंडे, मीनाक्षी लेखी, पशुपतिनाथ पारस, आरसीपी सिंह, राजीव सिंह लल्लन, सुशील कुमार मोदी, वरुण गांधी, अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र यादव और दिनेश त्रिवेदी को मंत्रि परिषद में जगह मिल सकती है. मोदी कैबिनेट फिलहाल 53 मंत्री शामिल हैं, जबकि उसमें अधिकतम 81 मंत्री रह सकते हैं. यानी मंत्रिमंडल में अभी 28 और मंत्री बनाए जाने की संभावना है. नए मंत्रियों को शामिल करने पर सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है. शाम छह बजे नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है.

कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला- थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बने, कई राज्यपाल इधर से उधर

जिन नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाना है, उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है. सिंधिया, सोनोवाल, राणे समेत कई नेता राजधानी पहुंच चुके हैं. चुनाव वाले राज्यों और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए करीब दो दर्जन मंत्रियों को शामिल किए जाने की खबर है. गठबंधन के सहयोगियों को भी फेरबदल में मंत्री पद दिया जाएगा. जिन नेताओं को मंत्रि परिषद में शामिल किया जाएगा उनमें पशुपतिनाथ पारस का नाम सबसे जोर-शोर से लिया जा रहा है.

