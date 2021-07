Mirabai Chanu wins Silver Medal : टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक, वेटलिफ्टर मीरा बाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत कर रचा इतिहास

Mirabai Chanu wins Silver Medal : भारतीय महिला स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीत कर पदकों का खाता खोल दिया है. चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है. चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो और स्नैच में 87 किलो से कुल 202 किलो वजन उठाकर पदक अपने नाम किया. चानू ने ओलिंपिक खेलों के वेटलिफ्टिंग कंपीटिशन में पदक का भारत का 21 साल का इंतजार खत्म कर दिया. इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को वेटलिफ्टिंग में में कांस्य पदक दिलाया.

चीन की होऊ झिऊई ने कुल 210 किलो (स्नैच में 94 किलो, क्लीनऔर जर्क में 116 किलो) वजन उठा कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इंडोनेशिया की ऐसाह विंडी कांटिका ने कुल 194 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया. मीराबाई 2017 में वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप (48 किलो) की चैंपियन बनी थीं. उन्होंने उसी साल अप्रैल में में 86 किलो स्नैच और वर्ल्ड रेकॉर्ड 119 किलो वजन टाइटिल जीता था. चानू के 2016 के रियो ओलंपिक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने खेल में लगातार सुधार किया. उन्होंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया था.

Tokyo Olympic Games: टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 75 लाख का कैश प्राइज, IOA ने किया ऐलान

पीएम ने कहा, ओलंपिक में इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती

प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी ने चानू की तारीफ करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक में इससे अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती है. भारत चानू के प्रदर्शन से गदगद है. इस विशाल खेल आयोजन में मीरा से इससे ज्यादा और क्या उम्मीद हो सकती थी. मीरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला वेट लिफ्टर हो गई हैं. मीराबाई चानू को इस शानदार प्रदर्शन पर बधाई. ट्विटर पर मीरा को बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि उनका प्रदर्शन हर भारतीय को प्रेरित करेगा. उन्होंने मीरा को प्रदर्शन पर बधाई देते हुए ‘Cheer4India’ हैशटेग के साथ ट्वीट किया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.