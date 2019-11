Aadhaar कार्ड में पता बदलवाने के लिए नहीं आसान हुए हैं KYC नियम- वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण

‘आधार KYC’ से जुड़े नियमों में हुए बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है. मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से कहा गया है कि आधार KYC के नियम घर का पता बदलने के लिए नहीं बल्कि बैंक खाता खोलने के लिए आसान किए गए हैं. राजस्‍व विभाग ने मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम (PMLR), 2005 में संशोधन के लिए 13 नवम्‍बर 2019 को जारी अपनी अधिसूचना के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया है.

बता दें कि आधार KYC नियमों में संशोधन की खबरों से आधार (Aadhaar) में पता बदलवाने के नियम आसान किए जाने का भ्रम पैदा हो गया. संशोधन यह है कि कोई आधार KYC के जरिए बैंक खाता खुलवाना चाहता है और आधार में पुराना पता है, जबकि आप नए पते पर शिफ्ट हो गए हैं तो केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन से खाता खुल जाएगा. अन्य किसी एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी.

इस संशोधन को आधार में पता बदलवाने से भी जोड़ दिया गया. ऐसी रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हुईं कि अब केवल एक सेल्फ डेक्लेरेशन लेटर देकर आधार में घर का पता भी बदलवाया जा सकेगा. इसके लिए रेंट एग्रीमेंट अथवा अन्य लिस्टेड डॉक्युमेंट देना जरूरी नहीं रह जाएगा.

राजस्व विभाग ने अपने वक्‍तव्‍य में स्‍पष्‍ट किया है कि आधार KYC के इस्तेमाल को आसान बनाने से संबंधित उसकी अधिसूचना ऐसे लोगों को बैंक खाता खोलने में सुविधा देने से संबंधित है, जो अक्‍सर रोजगार अथवा किसी अन्‍य कारण से किसी एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर चले जाते हैं. राजस्‍व विभाग का कहना है कि आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए इन नियमों को आसान नहीं किया गया है, जैसा कि मीडिया के एक वर्ग में यह गलत जानकारी दी गई है.

राजस्‍व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडेय ने कहा, ‘संशोधित PMLR आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि केवल बैंक खाता खोलने के लिए आधार KYC से जुड़े प्रयोजन पर लागू होता है. यदि कोई व्‍यक्ति अपने रोजगार के सिलसिले में अपना निवास एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर शिफ्ट करता है और नया बैंक खाता खोलने या अपनी बैंक शाखा को बदलने, इत्‍यादि के लिए उसे आधार KYC के उपयोग की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने आधार कार्ड पर घर के मूल पते को बरकरार रखते हुए नए पते के बारे में स्‍व-घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन का इस्तेमाल कर सकता है.’

उन्‍होंने कहा, ‘इस संशोधन के साथ ही घर के स्‍थानीय पते अथवा आधार कार्ड पर दर्ज घर के पते के अलावा किसी अन्‍य पते के बारे में स्‍व–घोषणा प्रस्‍तुत करना ही आधार KYC के साथ बैंक खाता खोलने के लिए पते के प्रमाण के रूप में पर्याप्‍त होगा.

राजस्‍व विभाग के सूत्रों ने बताया कि आधार KYC को लेकर यह बदलाव आधार अधिनियम/नियमों में संशोधन के जरिए नहीं, बल्कि PMLR में संशोधन के जरिए किया गया है. अत: यह आधार कार्ड पर घर के पते में परिवर्तन पर लागू नहीं होता है.

