भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश, ग्रुप कैप्टन की मौत; IAF ने दिए जांच के आदेश

भारतीय वायुसेना (IAF) का MiG-21 Bison विमान आज बुधवार 17 मार्च की सुबह सेंट्रल इंडिया में स्थित एक एयरबेस पर कॉम्बैट ट्रेनिंग मिशन के दौरान रवाना होते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुखद हादसे में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता का देहांत हो गया. भारतीय वायुसेना ने इस हादसे के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है. ट्वीट में आईएएफ ने ग्रुप कैप्टन के पारिवार के सदस्यों को सांत्वना दी और कहा कि वे इस दुख भरे समय में ग्रुप कैप्टन के परिवार के साथ खड़े हैं. वायुसेना ने इस हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं.

A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this morning, while taking off for a combat training mission at an airbase in central India.

(इस मामले में अधिक जानकारी मिलने पर इसे अपडेट किया जाएगा.)

