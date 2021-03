कोरोना पर सरकार की नई गाइडलाइंस: 1 अप्रैल से कहां होगी सख्ती, किन जगहों पर रहेगी ढील

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए आज मंगलवार 23 मार्च को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत कंटेनमेंट जोन और एसओपीज (स्टैंडर्ज ऑपरेटिंग प्रोजीसजर्स) के बाहर सभी गतिविधियों को मंजूरी रहेगी यानी कि एयर ट्रैवल-पैसेंजर ट्रेन-मेट्रो ट्रेन के जरिए आवाजाही की मंजूरी रहेगी और सभी स्कूल-कॉलेज, होटल-रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेज, योगा सेंटर और एसेंबली इत्यादि खुले रहेंगे. ये निर्देश 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक एसओपी को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा और इसे सख्ती से संबंधित अथॉरिटी लागू करेगी. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्ती से टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल को लागू करने का निर्देश दिया है. राज्य और राज्यों के भीतर आवाजाही के लिए किसी विशेष इजाजत की मंजूरी नहीं लेनी होगी और जिन देशों के साथ मुक्त सीमा आवागमन रहा है, वहां भी रोक नहीं रहेगी. हालांकि राज्य/यूनियन टेरीटरी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठा सकेंगे और अपने यहां स्थानीय स्तर पर रिस्ट्रिक्शंस लागू कर सकेंगे.

MHA issues order with guidelines for effective control of #COVIDー19 which will be effective from April 1, 2021, and remain in force up to April 30, 2021.

The guidelines mandate the State/UT Govts to strictly enforce the Test- Track-Treat protocol in all parts of the country. pic.twitter.com/QEevzYmCfh

