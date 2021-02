Metro Budget 2021: दो नई तकनीक से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा, जानिए क्या है MetroLite और MetroNeo की खासियत

Metro Budget 2021: केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज 1 फरवरी को अगले वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया. इस बजट में उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनित यातायात को बढ़ावा देने की बात कही. वित्त मंत्री ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. मेट्रो रेल नेटवर्क और सिटी बस सर्विसेज में बढ़ोतरी की जा रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टियर 1 से जुड़े हुए इलाकों और टियर 2 सिटी में MetroLite और MetroNeo की नई तकनीक के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध कराए जाएगी. इन दोनों तकनीक की खास बात यह है कि यह कम लागत में मेट्रो में सफर का समान अनुभव देती है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता चेन्नई, हैदराबाद, बंगलूरु और पुणे टियर 1 सिटी हैं जबकि लखनऊ, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़ और नागपुर इत्यादि टियर 2 सिटी हैं.

आम मेट्रो की तुलना में लाइट और नियो मेट्रो की लागत कम होती है. इनके लिए स्टेशन छोटे होते हैं, बस स्टैंड की तरह. हालांकि यात्रियों को ढोने की क्षमता कम होती है. इन दोनों में ही सिर्फ 3 कोच होते हैं और इन्हें चलाने के लिए एक डेडिकेटेड कोरिडोर तैयार किया जाएगा. इनका मेंटेनेंस खर्च भी कम पड़ता है.

हालांकि इन दोनों में बात करें को नियो मेट्रो अधिक बचत वाली है. यह टायरों पर चलने वाली मेट्रो है और इसे ट्राम, मेट्रो व बस का मिला-जुला रूप मान सकते हैं. इसे बिजली से चलने वाली बस समझा जा सकता है जिसमें मेट्रो की तरह यात्री सफर कर सकते हैं. पिछले साल नवंबर 2020 में 29 मेट्रो लाइट के टेंडर कैंसल कर दिए थे और मेट्रोनियो के लिए टेंडर निकालने की तैयारी में है. केंद्रीय शहरी मंत्रालय के मुताबिक नियो मेट्रो की लागत सामान्य मेट्रो की तुलना में 40 फीसदी कम है.

वित्त मंत्री ने बताया कि इस समय 702 किमी की कंवेंशल मेट्रो ऑपरेशनल है. इसके अलावा 27 शहरों में 1016 किमी मेट्रो व आरआरटीज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं. बजट के मुताबिक इन चार मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार अपने हिस्से का फंड देगी.

