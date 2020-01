रेलवे कर्मचारियों को जबर्दस्ती नहीं किया जा रहा रिटायर, फर्जी है दावा

भारतीय रेलवे (Indian Railways) को लेकर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है. यह दावा चुनिंदा रेल कर्मचारियों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति मांगे जाने को लेकर है. दरअसल ऐसी खबर है कि भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों से 55 वर्ष की आयु पूरा करने अथवा 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति की मांग कर रहा है.

लेकिन असल में यह दावा फर्जी है. तेजी से वायरल होते इस मैसेज की PIB Fact Check की टीम ने जांच की है. इस जांच में पाया गया है कि भारतीय रेलवे ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है. यानी रेल कर्मचारियों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की मांग नहीं की जा रही है.

PIB Fact Check का यह भी कहना है कि मैसेज में जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन है, वह केवल एक नियमित प्रक्रिया है. इससे कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है.

PIB Fact Check केन्द्र सरकार की पॉलिसी/स्कीम्स/विभाग/मंत्रालयों को लेकर गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए काम करता है. सरकार से जुड़ी कोई खबर सच है या फर्जी, यह जानने के लिए PIB Fact Check की मदद ली जा सकती है. कोई भी PIB Fact Check को संदेहात्मक खबर का स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या यूआरएल वॉट्सऐप नंबर 918799711259 पर भेज सकता है या फिर pibfactcheck@gmail.com पर मेल कर सकता है.

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! ट्रेन में ऑन डिमांड देख सकेंगे फिल्म और वीडियो, 2022 से मिलेगी सुविधा

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.