MCD Election 2022: 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को बहुमत, भाजपा को 104 सीटें, जीतने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

MCD Election 2022: दिल्ली एमसीडी के 250 वार्डों में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 104 सीटें हासिल कीं जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ नौ सीटें आईं.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में 134 सीट जीतकर भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया है.

Delhi MCD Election 2022 Winners List: आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में 134 सीट जीतकर भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया है. एमसीडी के 250 वार्डों में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 104 सीटें हासिल कीं जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ नौ सीटें आईं. एमसीडी चुनाव में जीत से खुश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नागरिक सुविधाओं में सुधार का संकल्प व्यक्त किया और इसके लिये केंद्र और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘आशीर्वाद’ मांगा. कांग्रेस को इस बार महज नौ सीटों से संतोष करना पड़ा जबकि पिछले निकाय चुनाव में उसने 30 वार्ड में जीत हासिल की थी. इस बार तीन निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं. Abans Holdings के IPO का प्राइस बैंड तय, 12 दिसंबर को खुलेगा इश्यू, क्या है कंपनी का प्लान? सीएम केजरीवाल ने जीत के बाद क्या कहा? आप कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय को ‘भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी’ से छुटकारा मिलेगा. कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह आठ बजे राजधानी के 42 मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती शुरू हुई और शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में दिख रहे थे. एक समय भाजपा 107 सीटों पर आगे थे और आप 95 सीटों पर. जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ी, आप ने भाजपा को पछाड़ते हुए धीरे-धीरे बढ़त बना ली और अंत में 134 वार्ड में जीत हासिल की. भाजपा को 104 सीटें मिलीं और उसने एग्जिट पोल के पूर्वानुमान से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया. Also Read Delhi MCD Election Result 2022 Live: एमसीडी में बीजेपी का 15 साल पुराना राज खत्म, AAP ने 134 सीटें जीतकर पार किया बहुमत का आंकड़ा RBI Rate Hike: महंगाई बनी मुसीबत, रेट हाइक जारी, निवेशकों से लेकर आम आदमी पर क्‍या होंगे असर Himachal Pradesh Assembly Elections Results 2022: बीजेपी-कांग्रेस में हो सकती है कांटे की टक्कर, कब, कहां और कैसे देख सकेंगे रिजल्ट? Himachal Pradesh Election 2022 Exit Polls Live: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस-बीजेपी की कड़ी टक्कर, एग्जिट पोल के रुझानों में मिलेजुले संकेत, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं Home Loan: RBI के रेपो रेट बढ़ाने का आपके होम लोन पर क्या होगा असर? कैसे कम कर सकते हैं ब्याज का बोझ? Delhi MCD Elections 2022: जीतने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट यहां हमने दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट दी है. Ward Name Winning Party Winning Candidate Narela AAP Sweta Khatri Banker AAP Dinesh Kumar Holambi AAP Neha Alipur BJP Yogesh Bakhtawarpur BJP Janta Devi Burari BJP Anil Kumar Tyagi Kadipur AAP Munesh Devi Mukundpur BJP Gulab Singh Sant Nagar AAP Rubi Jharoda AAP Gagan Chwdhary Timarpur AAP Promila Gupta Malkaganj BJP Rekha Mukherjee Nagar BJP Raja Iqbal Singh Dhirpur AAP Neha Aggarwal Adarsh Nagar AAP Mukesh Kumar Goel Azadpur BJP Suman Kumari Bhalswa AAP Ajeet Singh Yadav Jahangir Puri AAP Timsy Sharma Sarup Nagar AAP Joiginder Singh Samaypur Badli BJP Gayatri Yadav Rohini A AAP Pardeep Mittal Rohini B AAP Suman Anil Rana Rithala BJP Narender Kumar Singh Vijay Vihar AAP Pushpa Budh Vihar AAP Amrit Jain Pooth Kalan AAP Ritu Mukesh Kumar Begumpur BJP Jai Bhagwan Yadav Shahbaad Dairy AAP Ram Chander Pooth Khurd BJP Anju Devi Bawana AAP Pawan Kumar Nangal Thakran BJP Babita Kanjhawala AAP Sandeep Rani Khera AAP Manisha Jasbir Karala Nangloi AAP Hemlata Mundka Independent Gajender Singh Daral Nilothi AAP Babina Shokeen Kirari AAP Ramesh Chand Prem Nagar BJP Neela Kumari Mubarikpur AAP Rajesh Kumar Gupta NIthari AAP Mamta Gupta Aman Vihar AAP Ravinder Bhardwaj Mangol Puri AAP Rajesh Kumar Sultanpuri-A AAP Bobi Sultanpuri-B AAP Daulat Jawalapuri AAP Santosh Devi Nangloi Jat BJP Poonam Saini Nihal Vihar Congress Mandeep Singh Guru Harjishan Nagar BJP Monika Goyal Mangolpuri -A AAP Dharam Rakshak Mangolpuri-B AAP Suman Rohini C BJP Dharambir Sharma Rohini F BJP Ritu Goel Rohini E BJP Pravesh Wahi Rohini D BJP Smita Shalimar Bagh A AAP Jalaj Kumar (Lead) Shalimar Bagh B BJP Rekha Gupta (Lead) Pitam Pura BJP Amit Nagpal (Lead) Saraswati Nagar BJP Shikha Bhardwaj Paschim Vihar BJP Vineet Vohra Rani Bagh BJP Jyoti Aggarwal Kohat Enclave BJP Ajay Ravi Hans Shakur Pur BJP Kishan Lal TRI Nagar BJP Meenu Goyal Keshwav Puram BJP Yogesh Sharma Ashok Vihar BJP Poonam Sharma Wazir Pur AAP Chitra Vidyarthi Sangam Park BJP Sushil Model Town BJP Vikesh Sethi Kamla Nagar BJP Renu Aggarwal Shastri Nagar BJP Manoj Kumar Jindal Kishan Ganj AAP Pooja Sadar Bazar AAP Usha Sharma Civil Lines AAP Vikas Chandni Chowk AAP Punardeep Singh Sawhney Jama Masjid AAP Sultana Abad Chandni Mahal AAP Aaley Mohammed Iqbal Delhi Gate AAP Kiran Bala Bazar Sita Ram AAP Rafia Mahir Ballimaran AAP Mohd Sadiq Ram Nagar BJP Kamal Bagri Quraish Nagar AAP Shamim Bano Pahar Ganj BJP Manish Chadda Karol Bagh AAP Urmila Devi Dev Nagar AAP Mahesh Kumar West Patel Nagar AAP Kavita Chauhan East Patel Nagar AAP Shelly Oberoi Ranjeet Nagar AAP Ankush Narang Baljeet Nagar AAP Runakshmi Sharma Karam Pura AAP Rakesh Joshi Moti Nagar AAP Alka Dhingra Ramesh Nagar AAP Puneet Rai Punjabi Bagh BJP Suman Tyagi Madipur AAP Sahil Gangwal Raghubir Nagar BJP Urmila Gangbal Vishnu Garden AAP Meenakshi Chandela Rajouri Garden BJP Shashi Talwar Chaukhandi Nagar AAP Sunil Kumar Chadha Subhash Nagar AAP Manju Setia Hari Nagar AAP Rajesh Kumar Ladi Fateh Nagar AAP Raminder Kaur Tilak Nagar AAP Ashok Kumar Maanu Khyala AAP Shilpa Kaur Keshopur BJP Harish Oberoi Janakpuri South AAP Dimple Ahuja Mahaveer Enclave AAP Parveen Kumar Janakpuri West BJP Urmila Chawla Vikaspuri AAP Sahib Kumar Hastsal AAP Rakhi Yadav Vikas Nagar AAP Ashok Pandey Kunwar Singh Nagar AAP Raj Bala Baprola AAP Ravinder Sainik Enclave AAP Nirmala Kumari Mohan Garden AAP Surender Kaushik Nawada AAP Nirmala Devi Uttar Nagar AAP Deepak Vohra Binda Pur AAP Krishna Devi Raghav Dabri AAP Tilotma Choudhary Sagarpur AAP Simmi Yadav Mangalapuri AAP Narender Kumar Dwarka-B BJP Kamaljeet Sehrawat Dwarka-A BJP Ram Niwas Matiala BJP Anuradha Sharma Kakrola AAP Sudesh Kumar Nangli Sakrawati BJP Savita Chhawala BJP Shashi Yadav Isapur Independent Meena Devi Najafgarh BJP Amit Kharkhari Dichaon Kalan BJP Neelam Roshan Pura BJP Devender Dwarka-C AAP Sunita Bijwasan BJP Jaivir Singh Rana Kapashera AAP Aarti Yadav Mahipalpur BJP Inderjeet Sehrawat Raj Nagar AAP Poonam Bhardwaj Palam BJP Seema Pandit Madhu Vihar BJP Sushma Rathee Mahavir Enclave AAP Ajay Kumar Rai Sadh Nagar BJP Inder Kaur Naraina BJP Umang Bajaj Inderpuri AAP Jyoti Gautam Rajinder Nagar AAP Arti Chawla Daryaganj AAP Sarika Chaudhary Sidhartha Nagar BJP Sonali Lajpat Nagar BJP Kumar Arjun Pal Singh Marwah Andrews Ganj AAP Anita Baisoya Amar Colony BJP Sharad Kapoor Kotla Mubarakpur BJP Kusum Lata Hauz Khas AAP Kamal Bhardwaj Malviya Nagar AAP Leena Kumar Green Park AAP Sarita Phogaat Munirka AAP Raj Bala Tokas RK Puram AAP Dharamvir Singh Vasant Vihar AAP Himani Jain Lado Sarai AAP Rajeev Sansanwal Mehrauli AAP Rekha Mahender Chaudhary Vasant Kunj BJP Jag Mohan Mehlawat Aya Nagar Congress Ved Pal Sheetal Chaudhary Bhati AAP Sunder Singh Chattarpur AAP Pinky Tyagi Said-Ul-Ajaib AAP Umed Singh Deoli BJP Anita Tigri AAP Jyoti Prakash Jarwal Sangam Vihar-A BJP Chandan Kumar Choudhary Dakshin Puri AAP Prem Chauhan Madangir AAP Geeta Pushp Vihar AAP Arun Navariya Khanpur BJP Mamta Yadav Sangam Vihar-C AAP Pankaj Gupta Sangam Vihar-B AAP Kajal Singh Tughlakabad AAP Bhagbir Chitaranjan Park AAP Ashu Thakur Chirag Delhi AAP Krishan Jakhar Greater Kailash BJP Sikha Roy Shri Niwas Puri BJP Rajpal Singh Kalkaji BJP Yogita Singh Govind Puri BJP Chander Prakash Harkesh Nagar AAP Mamta Tughlakabad AAP Sugandha Pul Pehladpur AAP Rakesh Lohia Badarpur AAP Manju Devi Molarband AAP Hemchand Goel Meethapur BJP Guddi Devi Hari Nagar Extension AAP Nikhil Chaprana Jaitpur AAP Hema Madanpur Khadar East AAP Praveen Kumar Madanpur Khadar West BJP Braham Singh Sarita Vihar BJP Neetu Abul Fazal Enclave Congress Ariba Khan Zakir Nagar Congress Naziya Danish New Ashok Nagar BJP Sanjeev Kumar Singh Mayur Vihar Phase-I AAP Beena Trilokpuri AAP Vijay Kumar Kondli BJP Munesh Gharoli AAP Priyanka Gautam Kalyanpuri AAP Dhirendra Kumar Bunty Gautam Mayur Vihar Phase-II AAP Devendra Kumar Patpar Ganj BJP Renu Chaudhary Vinod Nagar BJP Ravinder SIngh Negi Mandawali BJP Shashi Chandna Pandav Nagar BJP Yashpal Singh Lalita Park AAP Shweta Nigam Shakarpur BJP Ram Kishor Sharma Laxmi Nagar BJP Alka Raghav Preet Vihar BJP Ramesh Kumar Garg IP Extension AAP Rachna Anand Vihar BJP Monika Pant Vishwas Nagar AAP Jyoti Nagar Anarkali BJP Meenakshi Sharma Jagat Puri BJP Raju Sachdeva Geeta Colony BJP Neema Bhagat Krishna Nagar BJP Sandeep Kapoor Gandhi Nagar BJP Priya Kamboj Shastri Park Congress Sameer Ahmad Azad Nagar BJP Neelam Shahdara BJP Bharat Gautam Jhilmil BJP Pankaj Luthra Dilshad Colony AAP Preeti Sundar Nagri AAP Mohini Dishad Garden BJP BS Panwar Nand Nagri AAP Ramesh Kumar Bisaiya Ashok Nagar BJP Reena Maheshwari Ram Nagar East BJP Chander Prakash Sharma Rohtash Nagar AAP Shivani Panchal Welcome Colony BJP Ritesh Suji Seelampur Independent Shakila Begum Gautam Puri BJP Satya Sharma Chauhan Banger Congress Shagufta Chaudhary Zubair Maujpur BJP Anil Kumar Sharma Braham Puri AAP Chhaya Gaurav Sharma Bhajanpura AAP Rekha Rani Ghonda BJP Preeti Gupta Yamuna Vihar BJP Pramod Gupta Subhash Mohalla BJP Manisha Singh Kabir Nagar Congress Zarif Gorakh Park AAP Priyanka Saxena Kardam Puri BJP Mukesh Kumar Bansal Harsh Vihar AAP Poonam Nirmal Saboli AAP Jaswant Singh Gokal Puri AAP Somwati Chaudhary Joharipur AAP Roshan Lal Karawal Nagar-East BJP Shimla Devi Dayalpur BJP Puneet Sharma Mustafabad Congress Sabila Begum Nehru Vihar BJP Arun Singh Bhati Brij Puri Congress Nazia Khatoon Sri Ram Colony AAP Mohammad Aamil Malik Sadatpur BJP Neeta Bisht Karawal Nagar-West BJP Satyapal SIngh Sonia Vihar BJP Soni Pandey Sabapur BJP Brijesh Singh Source: Delhi SEC

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.