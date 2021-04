सुप्रीम कोर्ट में कोरोना विस्फोट! कई कर्मचारी मिले संक्रमित, अब ‘वर्क फ्रॉम ​होम’ करेंगे जज

Coronavirus in Supreme Court: न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कई कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं.

Coronavirus in Supreme Court: कोरोना वायरस की दस्तम सुप्रीम कोर्ट तक भी हो गई है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कई कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. वहीं मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार करीब 50 फीसदी कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. ऐसे में एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सेनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है. वहीं कोर्ट होने वाली सभी सुनवाई अब वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग से की जाएंगी. कोर्ट के जज इस दौरान अब घर से ही काम करेंगे. बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का हर जारी है. बीते 1 दिन में करीब 1.69 लाख नए केस आए हैं, जबकि 904 डेथ हुई है.

Many staff members of the Supreme Court are believed to be infected with #COVID19 hence SC judges today will conduct hearings, from their respective residences: Supreme Court sources pic.twitter.com/ZDt4F3VPcu — ANI (@ANI) April 12, 2021

रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने के बाद कोर्ट रूम सहित पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है इसलिए सोमवार को सभी बेंच निर्धारित समय से एक घंटा देरी से बैठेंगी. जिस बेंच को सुबह साढ़े 10 बजे बैठना था वो अब साढ़े 11 बजे बैठेगी. वही, जिस बेंच को सुबह 11 बजे बैठना था वह अब 12 बजे बैठेगी.

All the benches which are scheduled to sit at 10:30 am will sit at 11:30 am and those scheduled to sit at 11 am will sit at 12 noon in Supreme Court, today: Additional Registrar, DEU pic.twitter.com/rfRHH49xAC — ANI (@ANI) April 12, 2021

देश में क्या है स्थिति

1 दिन में करीब 1.69 लाख केस: भारत में पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले 1,68,912 नए मरीज सामने आए हैं. यह देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले 10 अप्रैल को 1,52,565 केस सामने आए थे. बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के चलते 904 लोगों की मौत हुई है. यह पिछले 6 महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

भारत में 904 नई मौतों के बाद कोरोना वायरस के चलते कुल डेथ का आंकड़ा 1,70,179 पहुंच गया है. कुल रिकवर्ड मरीजों की संख्या अब 1,21,56,529 हो गई है. जबकि एक्टिव केस बढ़कर 12,01,009 हो गए हैं. अबतक कुल 10,45,28,565 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है.

भारत में 1,68,912 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,27,717 हो गई है. यह अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है. इस मामले में भारत ने अब ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है. अमेरिका में कुल 31,918,591 कोरोना वायरस के मामले हैं तो ब्राजील में 13,482,543 मामले.