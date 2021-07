मन की बात: PM मोदी की लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील, कारगिल विजय दिवस और ओलंपिक पर भी किया संबोधित

Mann ki Baat updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारी ओलंपिक टीम को सपोर्ट करने के लिए, विक्ट्री पंच कैंपेन शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि आप भी अपनी टीम के साथ विक्ट्री पंच शेयर और भारत के लिए चियर कर सकते हैं. प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर भी बात की. उन्होंने कहा कि कल कारगिल विजय दिवस है. कारगिल युद्ध हमारी सेना की वीरता और अनुशासन का प्रतीक है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है. वे चाहते हैं कि लोग कारगिल की कहानी को पढ़ें. उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर कारगिल के बहादुर सैनिकों को नमन करें.

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि त्योहारों और खुशी के बीच, यह ध्यान रखें कि अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है. उन्होंने कहा कि आपको कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल को भूलना नहीं है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद, बेर की खेती बढ़ रही है. उन्होंने त्रिपुरा के Unakoti से आने वाले 32 साल के बिक्रमजीत चकमा का जिक्र किया. मोदी ने कहा कि उन्होंने बेर की खेती शुरू करने के बाद अच्छा मुनाफा कमाया है और लोगों की इसकी खेती के लिए प्रेरित किया है.

Mirabai Chanu wins Silver Medal : टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक, वेटलिफ्टर मीरा बाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत कर रचा इतिहास

पीएम मोदी ने कोरोना टीरकाकरण का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा एक खाने का स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भठूरे बेचते हैं. उनके स्वादिष्ट छोले भठूरों को मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उसी दिन कोविड-19 वैक्सीन लगवाई है.

पीएम मोदी ने बताया कि इसाक मुंडा ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गांव से हैं. इसाक ने एक बार दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम किया, लेकिन अब वे इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं. वे अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं. अपनी वीडियो में, वे स्थानीय खाने, पारंपरिक रेसिपी, उनके गांव, लाइफस्टाइल, परिवार और खाने की आदतों को दिखाया है. उनकी यूट्यूबर के तौर पर सफर की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी, जब उन्होंने ओडिशा की पारंपरिक खाने, Pakhala के बारे में वीडियो पोस्ट की थी.

