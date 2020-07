Mann Ki Baat: अभी टला नहीं है कोरोना का खतरा, बेहद ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत- PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) आज 67वीं बार मन की बात रेडियो प्रोग्राम के जरिए देश की जनता से जुड़े. कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी ने करगिल विजय दिवस की बधाई के साथ की. उन्होंने कहा कि करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, उसे देश कभी नहीं भूल सकता. पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि आज दिन-भर करगिल विजय से जुड़े जाबाजों की कहानियां, वीर-माताओं के त्याग के बारे में, एक-दूसरे को बताएं.

पीएम मोदी ने कहा कि उस वक्त भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े-बड़े मंसूबे पालकर करगिल युद्ध का दुस्साहस किया था. पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है. हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष्य, सभी की कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है. पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है. आज, हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है. साथ ही, हमारे देश में कोरोना से मृत्यु-दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है.

उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है. हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, दो गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं. पीएम मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी अनुभव होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो, पल-भर के लिए डॉक्टरों, नर्सों को याद कीजिए, कोरोना वॉरियर्स को याद कीजिए.

पीएम मोदी ने कहा कि सकारात्मक अप्रोच से हमेशा आपदा को अवसर में, विपत्ति को विकास में बदलने में मदद मिलती है. हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे देश के युवाओं-महिलाओं ने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नये प्रयोग शुरू किये हैं. बिहार में कई महिला स्वयं सहायता समूहों ने मधुबनी पेंटिग वाले मास्क बनाना शुरू किया और देखते-ही-देखते ये खूब लोकप्रिय हो गये हैं. ये मधुबनी मास्क एक तरह से अपनी परम्परा का प्रचार तो करते ही हैं, लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं.

नॉर्थ ईस्ट में बांस कितनी बड़ी मात्रा में होता है. अब इसी बांस से त्रिपुरा, मणिपुर, असम के कारीगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है.

