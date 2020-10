मन की बात: PM मोदी ने कहा- त्योहारी खरीदारी करते समय याद रखें ‘वोकल फॉर लोकल’

70th Mann Ki Baat Radio Programme: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक बार फिर देशवासियों को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया. मन की बात कार्यक्रम का यह 70वां संस्करण था. पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कोरोना काल में त्योहार मनाते हुए सभी एहतियात बरतने की अपील के साथ की. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों पर हम सभी खरीदारी करते हैं. इस दौरान सभी देशवासी वोकल फॉर लोकल को न भूलें. देश में बने प्रॉडक्ट्स को तवज्जो दें.

उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों पर हमें देश के उन सैनिकों को नहीं भूलना चाहिए, जो सरहद पर हमारी रक्षा में तैनात हैं. दिवाली पर हमें घर में एक दीया, भारत माता के इन वीर बेटे-बेटियों के सम्मान में भी जलाना है. पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ हैं, आपके लिए कामना कर रहा है.

पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खादी की लोकप्रियता पर भी बात की. उन्होंने कहा कि खादी हमारी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक भी है. आज खादी फैशन स्टेटमेंट भी बन चुकी है. खादी की लोकप्रियता बढ़ रही है. आज दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है.

